Otomobil piyasasını altüst eden Zeekr 007'den yeni görüntüler
870 kilometre menzil sunan elektrikli sedan Zeekr 007'den yeni görüntüler paylaşıldı.
Çinli elektrikli araç üreticisi Zeekr, geçtiğimiz günlerde ön siparişe açtığı sedan modeli Zeekr 007 ile otomobil piyasasını altüst etti.
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870 kilometreye varan menziliyle dikkat çeken Zeekr 007'den yeni görüntüler geldi.
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Otomobil gazetecilerine test araçlarını göndermeye başlayan Zeekr, ilk sedan modelini 27 Aralık'ta resmen satışa sunacak.
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Zeekr 007, sadece 15 dakika şarjla 610 kilometre menzil sunabiliyor.
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