Sıfır otomobil almak isteyenlere bir kötü haber daha
Otomobil almak isteyenlere bir kötü haber daha geldi. CARDATA Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, 2022 yılının ocak ayında sıfır otomobil fiyatlarında yüzde 12 artış beklediklerini söyledi.
Otomotiv devleri bir bir teslimatlarının gerilediğini aktarırken, diğer taraftan da üretime sık sık ara veriyorlar. Özellikle çip tedarik krizi nedeniyle durma noktasına gelen sıfır araç üretimi az olunca, ikinci el araçların fiyatları da düşmüyor. Öte yandan Otomotiv Sanayii Derneğinden(OSD) yapılan açıklamaya göre, eylül ayında otomobil üretimi yüzde 34,4 düşüşle 59 bin 335 olarak gerçekleşti. İşte sıfır araç piyasasında son yaşanan gelişmeler...
"2022'DE YÜZDE 12 ARTIŞ BEKLİYORUZ"
CARDATA Genel Müdürü Yalçın, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, 2022’nin Ocak ayında, sıfır kilometre araç fiyatlarının bugünden yüzde 12 daha yüksek olmasını beklediklerini söyledi.
ALMAN DEVİ 30 BİN KİŞİYİ İŞSİZ BIRAKABİLİR
Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, Tesla gibi şirketlerin rekabetinin Volkswagen'in elektrikli araç dönüşümünü yavaşlattığını belirtti. Diess bu durum gerçekleşirse eğer 30,000 kişinin işten çıkarılabileceğini söyledi.
Şirket sözcüsü Michael Manske, Tesla'nın Berlin yakınında yapım aşamasındaki fabrikasına atıfta bulunarak, "Tesla, Grunheide'de verimlilik ve ölçek için yeni standartlar belirliyor" dedi. Tesla, Berlin'deki fabrikasında tam kapasiteyle çalıştığı zaman haftalık 5,000 ila 10,000 araç üretebilecek. Bu rakam, Almanya'nın 2020 ürettiği pilli elektrikli araç sayısının iki katından fazla.
MERCEDES'İN TESLİMATLARI GERİLEDİ
Mercedes markasını bünyesinde bulunduran ve merkezi Stuttgart'taki Daimler AG Grubu tarafından yapılan açıklamada, Mercedes Benz'in otomobil ve hafif ticari araç teslimatlarının yılın temmuz-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 düşüşle 428 bin 361’e gerilediği duyuruldu.