Sıfır otomobil almak isteyenlere bir kötü haber daha

Otomotiv devleri bir bir teslimatlarının gerilediğini aktarırken, diğer taraftan da üretime sık sık ara veriyorlar. Özellikle çip tedarik krizi nedeniyle durma noktasına gelen sıfır araç üretimi az olunca, ikinci el araçların fiyatları da düşmüyor. Öte yandan Otomotiv Sanayii Derneğinden(OSD) yapılan açıklamaya göre, eylül ayında otomobil üretimi yüzde 34,4 düşüşle 59 bin 335 olarak gerçekleşti. İşte sıfır araç piyasasında son yaşanan gelişmeler...