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  3. 18 Nisan 2018 10:45

Türkiye'de yılın otomobili belli oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin (OGD) bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği 'Türkiye'de Yılın Otomobili 2018' ödülünün sahibi belli oldu

Türkiye'de yılın otomobili belli oldu

İşte ödül için yarışan 7 finalist:


1/ 27
Türkiye'de yılın otomobili belli oldu

2/ 27
Türkiye'de yılın otomobili belli oldu

1) BMW 5-Serisi


3/ 27
Türkiye'de yılın otomobili belli oldu

4/ 27
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