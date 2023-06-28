Yeni Toyota C-HR tanıtıldı

Tıpkı ilk nesli gibi ülkemizde üretilen yeni Toyota C-HR, yılın son çeyreğinde ülkemizde satışa sunulacak. 1.8 litre ve 2.0 litre hibrit motor seçenekleriyle tanıtılan ve aynı zamanda ilk defa 2.0 litrelik plug-in hibrit bir seçeneğe de sahip olan yeni C-HR, Türkiye pazarına ise ilk etapta 5. nesil hibrit teknolojili, 140 beygir gücündeki "Hybrid 140" versiyonu ile sunulacak. C-HR Avrupa'da ise bu motorun yanı sıra 5. Jenerasyon hibrit teknolojisine sahip "Hybrid 200" ve şarj edilebilir hibrit teknolojili "Plug-in Hybrid 220" motor seçenekleriyle de satışa sunulacak. Plug-in hibrit versiyonun Türkiye pazarında da satışa sunulması için çalışmaların devam ettiği açıklanıyor.