Yerli otomobil TOGG'a ''mecburen'' dev zam!
Döviz kurlarında yükseliş trendi sürerken, otomobil fiyatları da bu yükselişten nasibini alırken, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un fiyatlarına da yüzde 25 oranında zam geldi.
A'dan Z'ye devam eden zam sağanağı otomotiv piyasasını da etkilerken bir dev zam haberi de yerli otomobil Togg’dan geldi.
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30 Nisan’da teslimatları başlayan “yerli otomobil” Togg’a bugün ilk zam geldi.
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TOGG tarafından üretilen elektrikli araçlara, tedarik zincirinde yaşanan maliyet artışları gerekçe gösterilerek yüzde 27 zam yapıldı.
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Gelen zamlarla birlikte; 953 bin TL olan Togg T10X modelinin “V1 RWD” standart menzilli versiyonunun fiyatı 1 milyon 207 bin TL’ye çıkarken, standart menzilli “V2 RWD”in fiyatı ise 1 milyon 55 bin TL’den 1 milyon 307 bin TL’ye çıktı.
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