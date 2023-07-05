Yerli otomobil TOGG'a ''mecburen'' dev zam!

Gelen zamlarla birlikte; 953 bin TL olan Togg T10X modelinin “V1 RWD” standart menzil​li versiyonunun fiyatı 1 milyon 207 bin TL’ye çıkarken, standart menzilli “V2 RWD”in fiyatı ise ​1 milyon 55 bin TL’den 1 milyon 307 bin TL’ye çıktı.