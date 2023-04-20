Antidepresan kullanımında korkutan artış

Dünya genelinde depresyon ve anksiyete bozukluğunun giderek artış gösterdiğini belirten psikiyatristler “Umutsuzluk, belirsizlik, doğal afet olayları, savaşlar, ekonomik sorunlar ve birçok farklı neden günümüzde insanları depresyona, dolayısıyla da antidepresan kullanımına itiyor" dedi.