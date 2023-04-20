Antidepresan kullanımında korkutan artış
Pandemi, ekonomik kriz, işsizlik ve deprem derken toplumun ruh sağlığı bozuldu. Depresyon ve anksiyete bozukluğunun 3-4 kat arttığını belirten psikiyatristler, antideprasan kullanımının da yükseldiğini vurguladı.
Dünya genelinde depresyon ve anksiyete bozukluğunun giderek artış gösterdiğini belirten psikiyatristler “Umutsuzluk, belirsizlik, doğal afet olayları, savaşlar, ekonomik sorunlar ve birçok farklı neden günümüzde insanları depresyona, dolayısıyla da antidepresan kullanımına itiyor" dedi.
Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 2020’ye kadarki 11 yılda antidepresan kullanım miktarı yaklaşık yüzde 70 oranında artış gösterdi. 2012 yılında 37 milyon 280 bin 936 kutu olan antidepresan kullanımı 2022’de 61 milyon 870 bin 998 kutuya çıktı.
Psikiyatrist Uzm. Dr. Jale Mursalova, antidepresan kullanımının arttığına dikkat çekti.
Antidepresanların doktor kontrolü olmadan reçetesiz alınarak kullanılmasının yanlış sonuçlara yol açtığını belirten Mursalova, antidepresanların depresyon tedavisinin yanı sıra, anksiyete, obsesif kompulsif, uyku ve yeme bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, fobiler, ağrı bozuklukları, travma sonrası stres bozuklukları, kişilik bozuklukları gibi pek çok ruhsal ve bedensel rahatsızlığın tedavisinde kullanıldığını dile getirdi.