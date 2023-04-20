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  4. Korktuğumuz başımıza geldi! İşte Türkiye'nin yeni bağımlılığı

Antidepresan kullanımında korkutan artış

Pandemi, ekonomik kriz, işsizlik ve deprem derken toplumun ruh sağlığı bozuldu. Depresyon ve anksiyete bozukluğunun 3-4 kat arttığını belirten psikiyatristler, antideprasan kullanımının da yükseldiğini vurguladı.

Antidepresan kullanımında korkutan artış - Resim: 1

Dünya genelinde depresyon ve anksiyete bozukluğunun giderek artış gösterdiğini belirten psikiyatristler “Umutsuzluk, belirsizlik, doğal afet olayları, savaşlar, ekonomik sorunlar ve birçok farklı neden günümüzde insanları depresyona, dolayısıyla da antidepresan kullanımına itiyor" dedi.

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Antidepresan kullanımında korkutan artış - Resim: 2

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 2020’ye kadarki 11 yılda antidepresan kullanım miktarı yaklaşık yüzde 70 oranında artış gösterdi. 2012 yılında 37 milyon 280 bin 936 kutu olan antidepresan kullanımı 2022’de 61 milyon 870 bin 998 kutuya çıktı.

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Antidepresan kullanımında korkutan artış - Resim: 3

Psikiyatrist Uzm. Dr. Jale Mursalova, antidepresan kullanımının arttığına dikkat çekti.

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Antidepresan kullanımında korkutan artış - Resim: 4

Antidepresanların doktor kontrolü olmadan reçetesiz alınarak kullanılmasının yanlış sonuçlara yol açtığını belirten Mursalova, antidepresanların depresyon tedavisinin yanı sıra, anksiyete, obsesif kompulsif, uyku ve yeme bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, fobiler, ağrı bozuklukları, travma sonrası stres bozuklukları, kişilik bozuklukları gibi pek çok ruhsal ve bedensel rahatsızlığın tedavisinde kullanıldığını dile getirdi.

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