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Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ta deprem
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Kahramanmaraş'ta 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem 19.30 saatinde meydana gelirken derinliği 5 km olarak belirlendi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler deprem kahramanmaraş kahramanmaraş'ta deprem göksun deprem oldu
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