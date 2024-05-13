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Hava sıcaklıkları artıyor, ancak yağışlar devam edecek

Hava sıcaklıkları artıyor, ancak yağışlar devam edecek
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Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yağışlı havalar bu hafta da etkisini sürdürecek. Salı gününden itibaren hava sıcaklıkları mevsim normallerine yükselecek olsa da pek çok ilimizde şiddetli yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Karaman, Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Artvin’in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu bölgeler ile kuzeybatı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Karaman, Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Artvin’in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

14-19 Mayıs tarihleri arası hava tahmin haritaları

14-19 Mayıs tarihleri arası hava tahmin haritaları

14 Mayıs Salı hava tahmin haritası

13 Mayıs Pazartesi hava tahmin haritası

15 Mayıs Çarşamba hava tahmin haritası

13 Mayıs Pazartesi hava tahmin haritası

16 Mayıs Perşembe hava tahmin haritası

13 Mayıs Pazartesi hava tahmin haritası

17 Mayıs Cuma hava tahmin haritası

13 Mayıs Pazartesi hava tahmin haritası

18 Mayıs Cumartesi hava tahmin haritası

18 Mayıs Cumartesi hava tahmin haritası
 

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