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Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkan adayı olduğunu açıkladı

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkan adayı olduğunu açıkladı
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım yeniden aday olmaya karar verdi.

Fenerbahçe Kulübü’nde yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde başkan adayları netleşmeye devam ediyor. Mevcut başkan Ali Koç’un bir dönem daha göreve talip olmasının ardından kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım da aday olmaya karar verdi.

Aziz Yıldırım, Kontra Spor'a yaptığı konuşmasında; "Arkadaşlarla çarşamba veya perşembe günü basın toplantısı yapacağız ve burada Fenerbahçe'nin kongresinde Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım. Sizin vasıtanızla da tüm kamuoyuna duyuruyorum." dedi. 

BASIN TOPLANTISI TARİHİ BELLİ OLDU

Aziz Yıldırım, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 13.30'da Wyndham Grand Kalamış Otel'de basın toplantısı düzenleyecek. 

Etiketler Fenerbahçe Aziz yıldırım Fenerbahçe taraftar aday
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