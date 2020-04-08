İlk kez ortaya çıktı: Hava kirliliği korona ölümlerini 20 kat artırıyor
Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, koronavirüs ölümleri ile hava kirliliği arasındaki bağlantıyı ortaya koydu. Çalışmada hava kirliliğinin koronavirüsten ölüm seviyesini 20 kat artırdığı gözler önüne serildi.
ABD’de Harvard Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada hava kirliliği ile yeni tip corona virüs hastalarının ölüm oranları arasındaki bağıntı ortaya çıkarıldı. Çalışmaya corona virüs salgınından önce hava kirliliği olan yerleşim birimlerinde virüsten ölüm oranları belirgin bir ölçüde daha yüksek.
Boston'daki Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu araştırmacıları, ABD’nin yüzde 98’lik nüfusunu kapsayan 3080 bölgede, 4 Nisan'a kadar gerçekleşen Covid-19 ölümlerini ve hava kirliliği seviyelerini analiz etti.
HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÜM ORANLARINI 20 KAT ARTIRIYOR
Bilim insanları, PM 2.5 (Enerji santralleri, fabrikalar, motorlu taşıtlar ve uçakların yakıt artıkları, orman yangınları vb.’nin havaya karışan partikülleri). adı verilen ve hava kirliliğine sebep olan parçacıkların bir birimdeki artışının ve corona virüs ölümlerini 20 kat arttırdığını belirterek “PM 2.5'de sadece 1 μg/m3'lük bir artışın Covid-19 ölüm oranındaki% 15'lik bir artışla ilişkili olduğunu bulduk” ifadelerini kullandı.