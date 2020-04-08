İlk kez ortaya çıktı: Hava kirliliği korona ölümlerini 20 kat artırıyor

HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÜM ORANLARINI 20 KAT ARTIRIYOR

Bilim insanları, PM 2.5 (Enerji santralleri, fabrikalar, motorlu taşıtlar ve uçakların yakıt artıkları, orman yangınları vb.’nin havaya karışan partikülleri). adı verilen ve hava kirliliğine sebep olan parçacıkların bir birimdeki artışının ve corona virüs ölümlerini 20 kat arttırdığını belirterek “PM 2.5'de sadece 1 μg/m3'lük bir artışın Covid-19 ölüm oranındaki% 15'lik bir artışla ilişkili olduğunu bulduk” ifadelerini kullandı.