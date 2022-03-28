Omicron'un baskın varyantı artık BA.2: daha hızlı bulaşıyor

İnsandan insana geçen küresel baskın bir varyant olan Omicron’un, birkaç alt tipi bulunmaktadır. Bunlardan en yaygın olanları BA.1, BA.1.1 ve BA.2’dir. İlk olarak Filipinler’de tespit edilen BA.2 varyantının neden olduğu enfeksiyonu dünyadaki çok sayıda ülke bildirmiştir. Küresel düzeyde, BA.2 olarak adlandırılan ve rapor edilen alt varyantın son haftalarda BA.1’e göre daha fazla arttığı belirlenmiştir. Ancak tüm varyantların küresel dolaşımının azaldığı da bilinmektedir. BA.2, BA.1’den farklı bir genetik diziye sahiptir. İlk veriler BA.2’nin, şu anda bildirilen en yaygın Omicron alt türü olan BA.1’den daha bulaşıcı olduğunu göstermektedir. BA.2 diğer Omicron alt türlerine göre orantısal olarak artıyor olsa da, genel vaka sayılarında hala küresel bir düşüş bulunmaktadır.