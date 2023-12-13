Sürekli yorgun hissediyorsanız aman dikkat!

Kronik yorgunluğun etkilerini domine ederek yaşam kalitesini artırmaya yönelik yenilikçi tıbbi uygulamalar gerçekleştirdiklerinden bahseden Tanrıver “Kronik yorgunluktan şikayet eden hastalarımızın kendilerini daha iyi hissetmesi ve olası hastalıklara karşı dirençlerini artırabilmesi amacıyla son derece yenilikçi uygulamalar sunuyoruz. Damar yolu ile vücudun gereksinim duyduğu vitamin, mineral, aminoasit ve mikro besin gibi önemli bileşenleri takviye ediyoruz. Anti-inflamatuar etkileri bulunan hidrojen inhalasyon tedavisiyle, oksidatif stresi azaltmaya yardımcı oluyoruz. Ayrıca dolaşım sistemleri düzenleyici tedavilerle, toksinlerin vücuttan atılmasına katkıda bulunuyoruz. Tüm bu yöntemlerde önemli olan, her hastanın ayrı ihtiyaçları olduğu bilinciyle kişiye özel uygulamalar yapabilmek. Vücuda gerekli olan uygulamaları yaparak etkin bir tedavi yapılır ve kronik yorgunluk belirtileri en aza indirilerek olası hastalıklara karşı da direnç oluşturulabilir” dedi.