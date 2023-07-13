Uzmanından klima uyarısı! Serinliyeyim derken sağlığınızdan olmayın!

Romatolojik bağ dokusu hastalığı olanlar, sistemik ilaç kullananlar, diyabet hastaları, tiroit hastalarının zaten göz kuruluğu problemi yaşadığını belirten Op. Dr. Akbay şunları söyledi:

“Bu kişilere klima, daha ciddi bir sonuçlara neden olup daha ciddi hasar verebilir. Konjonktiviti daha ağır seyredebilirsiniz. Hasta ne kadar sıkıntılı bir konjonktivit geçirirse göz yüzeyinde o kadar hasar kalabiliyor ya da kuru göz şiddeti o kadar fazla olabiliyor. Yaz aylarında en önemli şeylerden biri klimaya karşı oturmamaktır. Örneğin araba seyir halindeyken veya ofiste bilgisayar, cep telefonuna bakarken klima kullanıyoruz. Bu cihazlar kullanıldığında zaten göz kırpma sayımız azalır. On-Onbeş saniyede bire iner. Klima da eklendiğinde göz daha çok kurur. Bu yüzden klimaya karşı oturmamalı. İkincisi klima filtrelerini ve kanallarını çok düzgün temizlenmesi gerekiyor. Klima da kullanıyorsak ortamda mutlaka nem cihazı da olması lazımdır. Belli bir oranda çalıştıktan sonra durması gerekiyor. Eğer ortamda yoksanız klimanın kapatılması gerekiyor ki tekrar nem oluşsun.