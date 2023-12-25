Yeni salgın korkusu başladı: Bilim insanlarından zombi geyik hastalığı uyarısı
Bilim insanları, geçtiğimiz yıl ABD'de yüzlerce hayvana bulaşan ''zombi geyik hastalığının'', insanlara da bulaşabileceğini belirterek uyarıda bulundu.
Bilim insanları, ABD'de vakaları artan "zombi geyik" hastalığının endişe verici olduğunu açıkladı.
Kronik israf hastalığı (CWD) adı verilen zombi geyik hastalığını araştıran Dr. Cory Anderson, "İngiltere'deki deli dana hastalığı salgını, bir gecede, örneğin çiftlik hayvanlarından insanlara bir yayılma olayı gerçekleştiğinde işlerin nasıl çığırından çıkabileceğinin bir örneğini sundu. Benzer bir şeyin gerçekleşme potansiyelinden bahsediyoruz. Kimse bunun kesinlikle olacağını söylemiyor ama insanların hazırlıklı olması önemli." diye konuştu.
İngiltere'de 1980 ve 1990'larda büyükbaş hayvanların enfekte et ve kemik tozu ile beslenmesi nedeniyle yayılan deli dana hastalığının ardından 4,4 milyon büyükbaş hayvan katledilmişti.
ZOMBİ GEYİK HASTALIĞI HAKKINDA
Genellikle sığırlar için ölümcül olan hastalık, merkezi sinir sistemini enfekte ediyor ve hayvanlarda agresif semptomlar ve koordinasyon eksikliğine neden oluyor. 1995'ten bu yana 178 insan ölümü ise bu hastalığın insan varyantına bağlandı.
Alliance for Public Wildlife'a göre, 2017 yılında yaklaşık 15 bin hayvan insanlar tarafından tüketildi. Kurum, bu rakamın her yıl yüzde 20 oranında artmasının beklendiğini aktardı. Dr. Anderson, Wisconsin'de binlerce insanın muhtemelen enfekte geyik eti yediğini söyledi.