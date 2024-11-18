Dünya devi milli yıldızımızın peşine düştü
Bu sezon Kerem Aktürkoğlu ile birlikte Benfica'yı başarıdan başarıya taşıyan Orkun Kökçü İngiltere Premier Ligi devi Liverpool'un radarına girdi.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Benfica forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
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Arne Slot yönetiminde Premier Lig'de zirveye oynayan Liverpool için Orkun Kökçü iddiası geldi.
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İngiltere merkezli Mirror'da yer alan habere göre; İngiliz devinin uzun süredir takip ettiği Orkun Kökçü'yü transfer etmek için hamle yapmaya hazırlandığı iddia edildi.
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Benfica formasıyla etkili bir performans sergileyen Orkun Kökçü, Arne Slot ile Feyenoord'da birlikte çalışmıştı.
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