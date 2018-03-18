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  3. 18 Mart 2018 10:50

Fenerbahçe - Galatasaray maçından renkli görüntüler

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve 0-0 berabere biten maçta, tribünde büyük coşku vardı. İşte Kadıköy'de renkli görüntüler...

Fenerbahçe - Galatasaray maçından renkli görüntüler

Derbide herkesin gözü onun üzerindeydi...

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Fenerbahçe - Galatasaray maçından renkli görüntüler

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Fenerbahçe - Galatasaray maçından renkli görüntüler

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Fenerbahçe - Galatasaray maçından renkli görüntüler

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