Fenerbahçe'de 3 proje askıya alındı!
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un talimatıyla bu sezon faaliyete geçirilmesi planlanan 3 proje askıya alındı.
Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe, bir yandan da kulübü ekonomik olarak bir düzlüğe çıkarmanın planlarını yapıyor.
(Akşam)
Bu konu ile ilgili titiz bir çalışma yapan Sarı-Lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç'un, önemli kararları uygulamaya koyduğu öğrenildi. Koç'un talimatıyla eski başkan Aziz Yıldırım'ın çok önem verdiği 3 proje askıya alındı. Fenerbahçe Üniversitesi projesi donduruldu. F.Bahçe Tatil Evleri projesi askıya alındı, 1 milyon üye projesinde de çalışmalar ertelendi.
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Koç, Üniversite projesi için "Üniversite kurmaya çalışmak müthiş bir cesaret. Tebrik etmek lazım. Üniversite işinin ne kadar zor olduğunu bizler iyi biliyoruz. Konuyu gerçekçi bulmadığımız için ötelemiş durumdayız" açıklanmasın da bulunmuştu.