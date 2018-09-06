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  3. 06 Eylül 2018 13:40

Fenerbahçe'de 3 proje askıya alındı!

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un talimatıyla bu sezon faaliyete geçirilmesi planlanan 3 proje askıya alındı.

Fenerbahçe'de 3 proje askıya alındı!

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe, bir yandan da kulübü ekonomik olarak bir düzlüğe çıkarmanın planlarını yapıyor.
(Akşam)

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Fenerbahçe'de 3 proje askıya alındı!

Bu konu ile ilgili titiz bir çalışma yapan Sarı-Lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç'un, önemli kararları uygulamaya koyduğu öğrenildi. Koç'un talimatıyla eski başkan Aziz Yıldırım'ın çok önem verdiği 3 proje askıya alındı. Fenerbahçe Üniversitesi projesi donduruldu. F.Bahçe Tatil Evleri projesi askıya alındı, 1 milyon üye projesinde de çalışmalar ertelendi.

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Fenerbahçe'de 3 proje askıya alındı!

DERİN ANALİZLE ARAŞTIRIYORUZ

Koç, Üniversite projesi için "Üniversite kurmaya çalışmak müthiş bir cesaret. Tebrik etmek lazım. Üniversite işinin ne kadar zor olduğunu bizler iyi biliyoruz. Konuyu gerçekçi bulmadığımız için ötelemiş durumdayız" açıklanmasın da bulunmuştu.

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Fenerbahçe'de 3 proje askıya alındı!

Ali Koç, 1 milyon üye projesi ile ilgili de "Bu konuyu çok derin analizle araştırıyoruz. Fayda-maliyet araştırması da yapıyoruz. Bu kadar reklam var neden olmadı diye sorduğumda, 'Burada taahhüt edilenleri yerine getiremeyiz' ifadelerini kullanmıştı.

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