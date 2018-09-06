Fenerbahçe'de 3 proje askıya alındı!

Ali Koç, 1 milyon üye projesi ile ilgili de "Bu konuyu çok derin analizle araştırıyoruz. Fayda-maliyet araştırması da yapıyoruz. Bu kadar reklam var neden olmadı diye sorduğumda, 'Burada taahhüt edilenleri yerine getiremeyiz' ifadelerini kullanmıştı.

