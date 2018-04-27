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  3. 27 Nisan 2018 16:27

Fenerbahçe'de 6 isim yolcu !

Fenerbahçe, sezon sonu 6 isimle yollarını ayırma kararı aldı. İşte o isimler...

Fenerbahçe'de 6 isim yolcu !

Sezon sonunda büyük bir değişime gitme kararı alan Fenerbahçe, kadroda buluna birçok isimle yollarını ayıracak. (Fotomaç)

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Fenerbahçe'de 6 isim yolcu !

Yeni sezon için büyük bir rotasyon planı hazırlayan sarı lacivertli yönetimin gönderilecekler listesinde yer alan isimler şöyle...

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Fenerbahçe'de 6 isim yolcu !

Ozan Tufan: Büyük umutlarla Bursaspor'dan transfer edilen ancak beklenen patlamayı yapamayan Ozan Tufan listenin ilk sırasında yer alıyor. Teklifleri değerlendirmeye alan sarı lacivertli yönetim, transfer döneminde takasta da kullanabilmenin planlarını yapıyor.

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Fenerbahçe'de 6 isim yolcu !

Vincent Janssen: Kiralık olarak Tottenham takımında kadroya dahil edilen Hollandalı futbolcu sezon sonu eski takımına geri dönecek.

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