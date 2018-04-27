Fenerbahçe'de 6 isim yolcu !
Fenerbahçe, sezon sonu 6 isimle yollarını ayırma kararı aldı. İşte o isimler...
Sezon sonunda büyük bir değişime gitme kararı alan Fenerbahçe, kadroda buluna birçok isimle yollarını ayıracak. (Fotomaç)
Yeni sezon için büyük bir rotasyon planı hazırlayan sarı lacivertli yönetimin gönderilecekler listesinde yer alan isimler şöyle...
Ozan Tufan: Büyük umutlarla Bursaspor'dan transfer edilen ancak beklenen patlamayı yapamayan Ozan Tufan listenin ilk sırasında yer alıyor. Teklifleri değerlendirmeye alan sarı lacivertli yönetim, transfer döneminde takasta da kullanabilmenin planlarını yapıyor.