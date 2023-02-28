  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Fenerbahçe'de Arda Güler için karar verildi: Takımda kalacak mı?

Fenerbahçe'de Arda Güler için karar verildi: Takımda kalacak mı?

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer radarına giren yıldız futbolcu Arda Güler için karar verildi.

Fenerbahçe'de Arda Güler için karar verildi: Takımda kalacak mı? - Resim: 1

Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz cumartesi günü 18 yaşına giren Arda Güler'e yeni sözleşme yapmak için kolları sıvadı.

1 / 11
Fenerbahçe'de Arda Güler için karar verildi: Takımda kalacak mı? - Resim: 2

Başkan Ali Koç'un Konyaspor maçında sahaya kadar inip sarılarak doğum gününü kutladığı genç oyuncu ile mart ayında masaya oturulacak.  

2 / 11
Fenerbahçe'de Arda Güler için karar verildi: Takımda kalacak mı? - Resim: 3

Ancak yönetimin imza için kritik bir planı var.

3 / 11
Fenerbahçe'de Arda Güler için karar verildi: Takımda kalacak mı? - Resim: 4

'1500 DAKİKA' HAMLESİ

4 / 11