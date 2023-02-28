Fenerbahçe'de Arda Güler için karar verildi: Takımda kalacak mı?
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer radarına giren yıldız futbolcu Arda Güler için karar verildi.
Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz cumartesi günü 18 yaşına giren Arda Güler'e yeni sözleşme yapmak için kolları sıvadı.
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Başkan Ali Koç'un Konyaspor maçında sahaya kadar inip sarılarak doğum gününü kutladığı genç oyuncu ile mart ayında masaya oturulacak.
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Ancak yönetimin imza için kritik bir planı var.
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'1500 DAKİKA' HAMLESİ
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