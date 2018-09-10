  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 10 Eylül 2018 12:55

Fenerbahçe'de bir devir sona eriyor !

Teknik Direktör Cocu artık bu iki oyuncuyu ilk 11'de düşünmüyor. İşte Fenerbahçe'de Hollandalı hocanın aldığı flaş karar ve o iki isim..

Fenerbahçe'de bir devir sona eriyor !

Teknik Direktör Cocu artık bu iki oyuncuyu ilk 11'de düşünmüyor. İşte Fenerbahçe'de Hollandalı hocanın aldığı flaş karar ve o iki isim...

(Hürriyet)

1/ 16
Fenerbahçe'de bir devir sona eriyor !

Sarı lacivertlilerde kale artık Harun Tekin'in... Volkan Demirel yıllarını verdiği kaleyi yeni transfere teslim etti... Cocu, tecrübeli ismi artık yedek kulübesinde oturtacak.

2/ 16
Fenerbahçe'de bir devir sona eriyor !

İlk 11'den kesik yiyen bir başka tecrübeli futbolcu da Mehmet Topal. O da artık kulübenin gediklisi olacak. Volkan Demirel ile birlikte Cocu'dan şans bekleyecek.

3/ 16
Fenerbahçe'de bir devir sona eriyor !

Sarı lacivertli takım Konya deplasmanında sahada bambaşka bir ilk 11 ile mücadele edecek. Yeni isimler kadroya girecek. İşte o gün sahada olması beklenen muhtemel ilk 11.

4/ 16
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM