Fenerbahçe'de bir devir sona eriyor !
Teknik Direktör Cocu artık bu iki oyuncuyu ilk 11'de düşünmüyor. İşte Fenerbahçe'de Hollandalı hocanın aldığı flaş karar ve o iki isim..
Teknik Direktör Cocu artık bu iki oyuncuyu ilk 11'de düşünmüyor. İşte Fenerbahçe'de Hollandalı hocanın aldığı flaş karar ve o iki isim...
(Hürriyet)
Sarı lacivertlilerde kale artık Harun Tekin'in... Volkan Demirel yıllarını verdiği kaleyi yeni transfere teslim etti... Cocu, tecrübeli ismi artık yedek kulübesinde oturtacak.
İlk 11'den kesik yiyen bir başka tecrübeli futbolcu da Mehmet Topal. O da artık kulübenin gediklisi olacak. Volkan Demirel ile birlikte Cocu'dan şans bekleyecek.