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  3. 24 Ağustos 2018 17:05

Fenerbahçe'de Nuri Şahin bombası !

Borussia Dortmund'da istediği dakikaları alamayan Nuri Şahin, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi.

Fenerbahçe'de Nuri Şahin bombası !

Borussia Dortmund'da istediği dakikaları alamayan Nuri Şahin, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi.

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Fenerbahçe'de Nuri Şahin bombası !

Transfer sezonunun kapanmasına bir haftadan az süre kala hareketli günler geçiren Fenerbahçe'ye, Almanya'dan menajerler aracılığı ile haber gönderildi.

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Fenerbahçe'de Nuri Şahin bombası !

Orta sahada Giuliano ve Josef de Souza'nın takımdan gönderilmesiyle, hem hücum hem de savunmada ortaya akıl ve performans koyabilecek bir orta saha arayan Fenerbahçe'ye menajerler Nuri Şahin'i önerdi.

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Fenerbahçe'de Nuri Şahin bombası !

Bein Sports'ta yer alan habere göre Dortmund, orta saha mevkiinde fazla sayıda oyuncusu olduğu için Nuri'yi elden çıkarmayı düşünüyor.

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