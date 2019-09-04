Fenerbahçe'nin Kolarov'un transferinde Galatasaray detayı
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Sırp yıldız Kolarov transferinde mutlu sona ulaşamamıştı. Sarı lacivertli takımın Kolarov teklifini geri çeviren İtalyan devi Roma, transferin gerçekleşmesi
Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe, yaz transfer dönemine damga vurarak yeni sezona yepyeni bir kadroyla giriş yaptı.
Sezonun sona ermesinin ardından 16 futbolcuyla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, 12 futbolcuyu da kadrosuna kattı.