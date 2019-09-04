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  3. 04 Eylül 2019 12:35

Fenerbahçe'nin Kolarov'un transferinde Galatasaray detayı

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Sırp yıldız Kolarov transferinde mutlu sona ulaşamamıştı. Sarı lacivertli takımın Kolarov teklifini geri çeviren İtalyan devi Roma, transferin gerçekleşmesi

Fenerbahçe'nin Kolarov'un transferinde Galatasaray detayı

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe, yaz transfer dönemine damga vurarak yeni sezona yepyeni bir kadroyla giriş yaptı.

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Fenerbahçe'nin Kolarov'un transferinde Galatasaray detayı

Sezonun sona ermesinin ardından 16 futbolcuyla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, 12 futbolcuyu da kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe'nin Kolarov'un transferinde Galatasaray detayı

İşte sarı-lacivertlilerin 2019/2020 sezonunda kadrosuna kattığı isimler:

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Fenerbahçe'nin Kolarov'un transferinde Galatasaray detayı

Luiz Gustavo

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