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Fenerbahçe'ye kötü haber: Dzeko'nun burnu kırıldı

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko'dan Fenerbahçe'ye kötü haber Bosna Hersek ile Romanya arasında oynanan maçta forma giyen Dzeko'nun burnu kırıldı. bakılacak.

Kaynak: İHA
Fenerbahçe'ye kötü haber: Dzeko'nun burnu kırıldı - Resim: 1

2026 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu ilk hafta mücadelesinde Bosna Hersek, Romanya ile deplasmanda karşılaşırken sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sahaya kaptan olarak çıkan Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, 34. dakikada yüzüne aldığı darbe sonrası yerde kaldı.

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Fenerbahçe'ye kötü haber: Dzeko'nun burnu kırıldı - Resim: 2

Hakem Danny Makkelie'in sağlık ekiplerini sahaya davet etmesiyle 39 yaşındaki futbolcunun tedavisi saha içinde yapıldı.

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Fenerbahçe'ye kötü haber: Dzeko'nun burnu kırıldı - Resim: 3

Dzeko, karşılaşmanın 2. yarısına devam edemedi ve 46'da oyundan alındı.

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Fenerbahçe'ye kötü haber: Dzeko'nun burnu kırıldı - Resim: 4

Yapılan muayene sonrası Edin Dzeko'nun burnunda kırık tespit edildi.

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