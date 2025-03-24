Fenerbahçe'ye kötü haber: Dzeko'nun burnu kırıldı
Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko'dan Fenerbahçe'ye kötü haber Bosna Hersek ile Romanya arasında oynanan maçta forma giyen Dzeko'nun burnu kırıldı. bakılacak.
Kaynak: İHA
2026 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu ilk hafta mücadelesinde Bosna Hersek, Romanya ile deplasmanda karşılaşırken sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sahaya kaptan olarak çıkan Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, 34. dakikada yüzüne aldığı darbe sonrası yerde kaldı.
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Hakem Danny Makkelie'in sağlık ekiplerini sahaya davet etmesiyle 39 yaşındaki futbolcunun tedavisi saha içinde yapıldı.
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Dzeko, karşılaşmanın 2. yarısına devam edemedi ve 46'da oyundan alındı.
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Yapılan muayene sonrası Edin Dzeko'nun burnunda kırık tespit edildi.
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