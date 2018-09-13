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  3. 13 Eylül 2018 11:25

Futbolda 'yılın süperleri' belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Digitürk tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonun en iyilerinin ödüllendirildiği "Futbolun Süperleri" ödül töreni İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı. Ödül alanlar şu şekilde:

Futbolda 'yılın süperleri' belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Digitürk tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonun en iyilerinin ödüllendirildiği "Futbolun Süperleri" ödül töreni İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Ödül alanlar şu şekilde:

1/ 47
Futbolda 'yılın süperleri' belli oldu

2/ 47
Futbolda 'yılın süperleri' belli oldu

3/ 47
Futbolda 'yılın süperleri' belli oldu

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