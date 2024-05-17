Bir ilimizde daha eylem ve yürüyüş yasağı

Mersin Valiliği, açık ve kapalı yer toplantılarıyla her türlü, eylem, gösteri ve yürüyüşlerin 20 Mayıs pazartesi saat 23.59’a kadar yasaklandığını duyurdu.

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

“İlimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyeti, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla park, bahçe, genel yollar, STK ve siyasi parti teşkilat binaları önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda, umuma açık veya kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ve bu gibi tüm faaliyetlerin eylem ve etkinliklerin yapılmasının ve bu amaçla şehir merkezine gelebilecek şahısların ve araçların Mersin il merkezine girişlerinin, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri ile 2911 Sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi hükmü doğrultusunda 16 Mayıs Perşembe günü saat 17.00’den 20 Mayıs Pazartesi günü saat 23.59’a kadar yasaklanmıştır.”

Dün de Kobani davasında verilen cezaların protesto edilebileceği gerekçesiyle çok sayıda kentte eylem yasağı kararı alınmıştı.

18’i tutuklu 108 siyasetçinin yargılandığı Kobani davasında karar açıklanmıştı.

Demirtaş’a çeşitli suçlamalardan 42 yıl, Yüksekdağ’a 32 yıl dokuz ay hapis cezası verildi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Karar üzerine protesto eylemlerinin olabileceği gerekçesiyle üst üste yasak kararları alınmıştı. Dün karar alınan kentler şöyle:

Diyarbakır, Van, Şırnak, Hakkari, Batman, Mardin, Ağrı, Siirt, Bingöl, Kars ve Adana.

Diyarbakır valiliği şehrin protesto eylemi için geldiği düşünülenler için dört günlüğüne kapatıldığını duyurdu.