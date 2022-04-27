İşte İlkay Gündoğan'ın Türkiye'de oynamak istediği takım
İngiltere Premier Lig'de bu sezon Liverpool ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Manchester City'de Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan, Süper Lig'de oynamak istediğini açıkladı.
31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun Premier Lig deviyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
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İlkay Gündoğan, Manchester City'de emekli olmak istediğini, fakat ayrılırsa Türkiye veya ABD'ye transfer olmaya sıcak baktığını açıkladı.
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Yıldız oyuncu gelecek yaz bitecek olan kontratını uzatmak istiyor, ancak şu ana kadar Manchester City yönetiminden İlkay'a yeni sözleşme teklifi gelmedi.
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Alman milli takımının formasını giyen Türk asıllı oyuncu, Manchester'da mutlu olmasına karşın Süper Lig'e ve MLS'e yeşil ışık yaktı.
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