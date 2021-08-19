Mame Thiam'ın yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken bir yandan kadro düşünülmeyen isimlerle yollar ayrılıyor. Son olarak Sadık Çiftpınar'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilirken ayrılması planlanan bir diğer oyuncu Mame Thiam'ın da yeni adresi belli oldu.
Transferde en az bir forvet ve bir kanat beki takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe 'de takımdan ayrılması planlanan isimler için de çalışmalar devam ediyor.
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Sarı-lacivertlilerde Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kaan Güçtekin'in ardından Caner Erkin ve Sinan Gümüş de kadro dışı kalmıştı.
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Fenerbahçe, gün içerisinde Sadık Çiftpınar ile yolları ayırmış ve tecrübeli savunma oyuncusu Yeni Malatyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı
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Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, Mame Thiam'a kendisine kulüp bulmasını söylemişti.
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