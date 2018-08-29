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  3. 29 Ağustos 2018 16:10

Fabian transferi için olay iddia !

Fenerbahçe'nin İstanbul’a getirdiği Meksikalı oyuncu Marco Fabian'ın transferini Başkan Ali Koç'un engellediği iddia edildi.

Fabian transferi için olay iddia !

Fenerbahçe, Marco Fabian'ı geçtiğimiz pazar akşam saatlerinde İstanbul'a getirdi. Transfer için hem Frankfurt kulübüyle hem de oyuncunun kendisiyle prensip anlaşmasına varılmıştı.

(Sabah / Volkan Demir)

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Fabian transferi için olay iddia !

Meksikalı 10 numaranın sağlık kontrolleri temiz çıkarsa sözleşme imzalanacaktı. Ancak pazartesi sabahı itibarıyla suyun yönü bir anda değişti.


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Fabian transferi için olay iddia !

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Bursaspor camiasının önemli isimlerinden biri telefon açtı ve görüşmede, "Sayın Başkan, İstanbul'a getirdiğiniz oyuncu birkaç gün önce Bursaspor'a önerildi.

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Fabian transferi için olay iddia !

Bize yıllık 700 bin Euro ücret ve bonservissiz olarak gelecekti. Geçen yılki performansı bizi şüpheye düşürdü ve transferi gerçekleştirmedik" bilgisini paylaştı.


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