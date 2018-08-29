Fabian transferi için olay iddia !
Fenerbahçe'nin İstanbul’a getirdiği Meksikalı oyuncu Marco Fabian'ın transferini Başkan Ali Koç'un engellediği iddia edildi.
Fenerbahçe, Marco Fabian'ı geçtiğimiz pazar akşam saatlerinde İstanbul'a getirdi. Transfer için hem Frankfurt kulübüyle hem de oyuncunun kendisiyle prensip anlaşmasına varılmıştı.
(Sabah / Volkan Demir)
Meksikalı 10 numaranın sağlık kontrolleri temiz çıkarsa sözleşme imzalanacaktı. Ancak pazartesi sabahı itibarıyla suyun yönü bir anda değişti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Bursaspor camiasının önemli isimlerinden biri telefon açtı ve görüşmede, "Sayın Başkan, İstanbul'a getirdiğiniz oyuncu birkaç gün önce Bursaspor'a önerildi.