Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün: ''Rahmetli babama verdiğim sözü tuttum''
Bursa Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu olan İlgün, AA muhabirine, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yaşadıklarını ve duygularını anlattı.
Tokyo'ya 10 gün öncesinden gittiklerini, havaalanında 108 kişilik kafileyle yaklaşık 7 saat yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonuçlarını beklediklerini belirten Hatice Kübra, "Bizim için hüsranla başladı diyebiliriz çünkü hem salgın nedeniyle ertelenen olimpiyatlar var hem de orada uzun süre kalacağız. Tüm herkesin testlerinin yapılmış olması gerekiyordu." diye konuştu.
Negatif çıkan test sonuçlarını aldıktan sonra olimpiyat köyüne gittiklerini aktaran milli sporcu, şöyle devam etti:
"Ayrıca korkumuz da vardı, pozitif çıkarsak olimpiyatlarda yarışamayacaktık. Benim birkaç rakibim pozitif çıktığı için ülkelerine geri dönmek zorunda kaldı. 5 yıl bekliyorsun, orada pozitif çıktığın an emeklerinizin boşa gideceğini bildiğiniz için odadan dışarı hiç çıkmadık. Sürekli kilo kontrolü yaptık. Bununla da ayrı bir mücadele içindeyiz. Tabii ki benim böyle bir sorunum yoktu. Yemek yiyip kilo almayanlardanım. Bu yüzden de çok kıskanılıyorum, arkadaşlarım tarafından. Onlara ayak uydurmak zorundaydım çünkü yanlarında yemek yiyemiyorum. Yemeklerde bir sıkıntımız olmadı, helal bölüm vardı."
"İLK KEZ AYAKLARIMIN TİTREDİĞİNİ HİSSETTİM"
Hatice Kübra İlgün, maç günü geldiğinde çok ayrı bir stres yaşadığını belirterek, olimpiyatlara katılmak için kurduğu hayali gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.