Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün: ''Rahmetli babama verdiğim sözü tuttum''

"Ayrıca korkumuz da vardı, pozitif çıkarsak olimpiyatlarda yarışamayacaktık. Benim birkaç rakibim pozitif çıktığı için ülkelerine geri dönmek zorunda kaldı. 5 yıl bekliyorsun, orada pozitif çıktığın an emeklerinizin boşa gideceğini bildiğiniz için odadan dışarı hiç çıkmadık. Sürekli kilo kontrolü yaptık. Bununla da ayrı bir mücadele içindeyiz. Tabii ki benim böyle bir sorunum yoktu. Yemek yiyip kilo almayanlardanım. Bu yüzden de çok kıskanılıyorum, arkadaşlarım tarafından. Onlara ayak uydurmak zorundaydım çünkü yanlarında yemek yiyemiyorum. Yemeklerde bir sıkıntımız olmadı, helal bölüm vardı."