Yüksekova'da 18 yıl sonra bir ilk!

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari'de her konuda ciddi anlamda değişimler olduğunu belirterek, "Organizasyonlarla, faaliyetlerle tüm Türkiye, Hakkari’nin güzelliklerini, potansiyellerini görme ve keşfetme imkanını buluyor. Yüksekova, artık eski günlerini geride bıraktı. Hakkari’de de kötülük değil iyilik var. Şiddet değil, güzellik var. Yüksekova rafting Türkiye yarışmalarıyla, kayaklı koşu yarışmalarıyla, tekerlekli kayak yarışmalarıyla, festivalleriyle, sempozyumlarıyla kendinden söz ettiriyor. Hakkari’de her yıl kar festivalleri yapılıyor. Çukurca’da foto safari ve doğa sporları festivali, Yüksekova Cilo-Sat festivali yapıyoruz. İnşallah bunlar artarak devam edecektir. Hakkari’nin en sınır uç noktasından en ücra köşesine kadar bir tane dahi terörist bulunmuyor. Çok şükür terör olayları bitti. Hakkarililer de Türkiye’nin diğer vilayetleri gibi insanca, terörsüz yaşama hakkına kavuştu. Bundan sonrada bu teröristlere Hakkarililer fırsat vermeyecektir" dedi.