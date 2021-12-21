Dolardaki düşüş sonrası ilk indirim haberi: Apple fiyatlarını güncelliyor
Türk Lirası'nın döviz kurları karşısında değer kazanmasının ardından yapılan zamlar geri alınmaya başlandı. Son dönemde zam üstüne zam yapan Apple, fiyat listesini güncellemeye hazırlanıyor.
Teknoloji sektöründeki önemli isimlerden biri olan Apple, ülkemizdeki kur artışı sonrasında acımasız zamlara imzasını atmıştı.
1 / 14
Apple’ın yaptığı ilk zam sonrasında iPhone 13’ün fiyatı 20 bin TL gibi uçuk bir etikete yükselmişti. Fakat Cupertino merkezli şirketi bu zamlar da kesmedi.
2 / 14
Kısa süre önce dövizdeki artışları fırsat bilen Apple ikinci bir zamma imzasını attı. İkinci zam sonrasında en ucuz güncel iPhone modelinin fiyatı 21 bin TL’yi de aşmıştı.
3 / 14
1TB depolamaya sahip iPhone 13 Pro Max ise 40 bin TL’yi aşkın saçma sapan bir etikete sahip olmuştu.
4 / 14