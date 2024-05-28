  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Voleybol
  4. Filenin Sultanları'nın ABD kadrosu belli oldu

Filenin Sultanları'nın ABD kadrosu belli oldu

Filenin Sultanları'nın ABD kadrosu belli oldu
Güncelleme:

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, ABD'de oynanacak ikinci hafta maçlarının 14 kişilik kadrosu belli oldu.

Filenin Sultanları'nın ikinci hafta maçları kadrosu açıklandı. ABD'nin Teksas eyaletinin Arlington kentinde organize edilecek 2. hafta mücadelesinde "Filenin Sultanları"nda kadroda İlkin Aydın'a yer verilmezken kaptan Eda Erdem Dündar takıma dahil edildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıkladığı milli takım kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş.

Etiketler filenin sultanları Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı A Milliler kadro
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cesedinin parçaları çöp konteynerlerinden çıkmıştı; 16'ya bölmüşler Cesedinin parçaları çöp konteynerlerinden çıkmıştı; 16'ya bölmüşler Tavuğa cinsel istismar şüphelisi tutuklandı Tavuğa cinsel istismar şüphelisi tutuklandı Bir şirket daha iflas etti Bir şirket daha iflas etti Kredi ve kredi kartları için yeni tedbirler yolda Kredi ve kredi kartları için yeni tedbirler yolda İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadı, açığa alındı İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadı, açığa alındı Ev hanımlarına 36 bin TL maaş fırsatı Ev hanımlarına 36 bin TL maaş fırsatı 2023'ün dünyada en çok dinlenen Türk kadın sanatçıları belli oldu 2023'ün dünyada en çok dinlenen Türk kadın sanatçıları belli oldu Veli öğrenci dolu sınıfı bastı: O anlar kamerada Veli öğrenci dolu sınıfı bastı: O anlar kamerada Kia'dan bambaşka bir SUV: Elektrikli Kia EV3 ortaya çıktı Kia'dan bambaşka bir SUV: Elektrikli Kia EV3 ortaya çıktı Milli Emlak'tan 85 bin TL'ye vergi muafiyetli dev satış Milli Emlak'tan 85 bin TL'ye vergi muafiyetli dev satış