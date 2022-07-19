Instagram'a Türkiye damgası! Sıralama değişti

Listenin ilk sırasına yerleşen ülke ise 230,25 milyon kullanıcı ile Hindistan olurken, onu sırasıyla 159,75 milyon ile ABD, 119,45 milyon ile Brezilya, 99,15 milyon ile Endonezya, 63 milyon ile de Rusya takip etti.