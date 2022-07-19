Instagram'a Türkiye damgası! Sıralama değişti
Medya takip kurumu Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyada en fazla Instagram kullanıcısına sahip ülkeler belli oldu.
Medya takip kurumu Ajans Press’in verilerine göre Türkiye en fazla Instagram kullanan ülkeler arasında ilk 10’a girerken 52,15 milyon kişinin kullandığı kaydedildi.
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Listenin ilk sırasına yerleşen ülke ise 230,25 milyon kullanıcı ile Hindistan olurken, onu sırasıyla 159,75 milyon ile ABD, 119,45 milyon ile Brezilya, 99,15 milyon ile Endonezya, 63 milyon ile de Rusya takip etti.
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Listede sadece 20 ülke yer alırken, son sıraya yerleşen 16,1 milyon ile Ukrayna oldu. 3 yıl önceki veriler incelendiğinde, Türkiye’deki Instagram kullanıcı sayısının 34 milyon olduğu ve 3 yılda 18 milyonun üzerinde artış yaşandığı görüldü.
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Ajans Press, dünyada kullanıcı sayısı 2 milyarı aşkın olan Instagram ile alakalı medyaya yansıyan haberleri inceledi.
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