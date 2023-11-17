NASA'nın Mars iletişimi koptu! Görevler durduruldu

76 ilgilenen NASA merkezlerinden üçüne, görevle ilgili geri adım atma faaliyetlerine başlamaları tavsiye edildi. NASA, 2024 bütçe teklifi sırasında Mars numune görevi için başlangıçta 949.3 milyon dolarlık bir bütçe talep etmişti. Ancak ajansın bütçesini denetlemekten sorumlu alt komite yalnızca 300 milyon dolar ayırdı. Eğer NASA buradaki talepleri karşılayamazsa, Mars numune görevi bir duraklamadan daha fazlasıyla karşılaşabilir.