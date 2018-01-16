Piyasadaki telefonların SAR değerleri - 2018
Kullandığımız telefonların SAR değerleri ne kadar ?
Piyasaya devamlı yeni akıllı telefonlar çıkıyor. Tüketiciler de bununla birlikte sürekli telefon değiştiriyor. Peki yeni telefon alırken hiç SAR değerlerine bakıyor musunuz? SAR değeri nedir diyecek olursanız ilgili içeriğe şuradan ulaşabilirsiniz.
Kısaca SAR değerinden söz etmek gerekirse, SAR, özgül emilim oranı veya özgül soğurma oranı olarak bilinir. (İngilizce: Specific absorption rate) Bu SAR oranı radyo frekans (RF) elektromanyetik alana maruz kalındığında beden tarafından soğurulan enerji oranının bir ölçüsüdür.
Bedenimiz için çok önemli olan telefonların SAR değerlerine bakmadan yeni bir akıllı telefon satın almayı. İşte piyasadaki popüler telefonların SAR değerleri.
Not: Baş değeri telefon ile konuşulduğu zamanki emilim oranını gösterirken, gövde değeri telefonun yanında bulundurulduğu zamanki emilim oranını gösterir.