Piyasadaki telefonların SAR değerleri - 2018

Kısaca SAR değerinden söz etmek gerekirse, SAR, özgül emilim oranı veya özgül soğurma oranı olarak bilinir. (İngilizce: Specific absorption rate) Bu SAR oranı radyo frekans (RF) elektromanyetik alana maruz kalındığında beden tarafından soğurulan enerji oranının bir ölçüsüdür.





