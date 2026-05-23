SpaceX Starship V3 ilk uçuşunu yaptı: Okyanusa inen roket infilak etti

Görevin en kritik aşaması olan okyanus inişi, fırlatmadan tam 1 saat sonra gerçekleşti. Starship, Hint Okyanusu sularına planlandığı gibi burnu yukarı bakacak şekilde dikey bir iniş yaptı. Ancak inişin hemen ardından roketin dengesini kaybederek yan yattığı ve saniyeler içinde infilak ettiği gözlemlendi. Her iki aşamada da yaşanan motor arızalarına rağmen, fırlatmanın iptaline neden olan bir önceki günkü hidrolik pim sorununun hızlıca çözülüp testin tamamlanması büyük bir başarı olarak kayda geçti. Elon Musk, X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden yaptığı açıklamada test uçuşunun sonuçlarından son derece memnun olduğunu belirterek, "SpaceX ekibini Starship V3'ün ilk fırlatılışı ve inişi için tebrik ediyorum!" ifadelerini kullandı.