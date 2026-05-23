SpaceX Starship V3 ilk uçuşunu yaptı: Okyanusa inen roket infilak etti
SpaceX, dünyanın en güçlü roketi Starship V3'ün ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Teksas'tan fırlatılan roket, 20 Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirdikten sonra Hint Okyanusu'na indi ancak yan yatarak infilak etti.
Milyarder girişimci Elon Musk'ın liderliğindeki ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, insanlığı derin uzaya taşıma vizyonunda kritik bir eşiği daha aştı. Dünyanın en güçlü uzay roketi unvanını taşıyan Starship, "V3" olarak adlandırılan yeni versiyonuyla 12'nci test uçuşunu gerçekleştirdi. Başlıca hedeflerin çoğuna ulaşılan bu tarihi test, hem fırlatma başarısı hem de iniş sonrası yaşanan dramatik infilak anıyla hafızalara kazındı.
Motor Kaybına Rağmen 20 Uydu Yörüngede
20 adet yapay Starlink uydusu taşıyan devasa Starship roketi, yerel saatle 17.30'da ABD’nin Teksas eyaletindeki Starbase roket geliştirme tesisinden sorunsuz bir şekilde fırlatıldı. Operasyonun ilk aşaması kusursuz işledi ve Super Heavy güçlendiricisi fırlatmadan sadece 6 dakika sonra Meksika Körfezi’ne planlandığı gibi iniş yaptı. Uçuşun başlarında roketin 6 motorundan birinde arıza yaşanmasına ve güç kaybına rağmen, Starship sistemin yedekleme yetenekleri sayesinde rotasından şaşmadı. Hedeflenen yörüngeye başarıyla ulaşan araç, taşıdığı Starlink uydularını uzay boşluğuna yerleştirdi.
Görevin en kritik aşaması olan okyanus inişi, fırlatmadan tam 1 saat sonra gerçekleşti. Starship, Hint Okyanusu sularına planlandığı gibi burnu yukarı bakacak şekilde dikey bir iniş yaptı. Ancak inişin hemen ardından roketin dengesini kaybederek yan yattığı ve saniyeler içinde infilak ettiği gözlemlendi. Her iki aşamada da yaşanan motor arızalarına rağmen, fırlatmanın iptaline neden olan bir önceki günkü hidrolik pim sorununun hızlıca çözülüp testin tamamlanması büyük bir başarı olarak kayda geçti. Elon Musk, X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden yaptığı açıklamada test uçuşunun sonuçlarından son derece memnun olduğunu belirterek, "SpaceX ekibini Starship V3'ün ilk fırlatılışı ve inişi için tebrik ediyorum!" ifadelerini kullandı.
NASA'nın 2028 Hedefi İçin Neden Kritik?
İlk bakışta roketin infilak etmesi bir başarısızlık gibi görünse de, SpaceX'in uzay mühendisliği felsefesi veriye dayalı iteratif (tekrarlamalı) testlere dayanır. Starship'in uyduları yörüngeye yerleştirmesi ve okyanusa dikey inebilmesi, asıl büyük görev için toplanması gereken paha biçilmez verileri sağladı. Ekim ayındaki 11'inci testin ardından ivme kazanan bu çalışmaların nihai bir hedefi var: NASA’nın Artemis programı. Şirket, Starship'i 2028 yılına kadar astronotları Ay'ın yüzeyine indirecek ve ardından Mars'a insan taşıyacak ana vasıta olarak tam operasyonel hale getirmek için zamana karşı yarışıyor.