Türk savunma sanayisinin gurur günü: MİDLAS ilk kez füze ateşledi

TCG İstanbul'da bulunan milli savaş yönetim sistemi ADVENT başta olmak üzere diğer tüm gemi radar/sensör ve atış kontrol sistemleri kullanılarak HİSAR-D RF füzesi fırlatıldı. Testi başarıyla geçen MİDLAS, Deniz Kabul Testleri'ni tamamlayarak önemli bir safhayı geride bıraktı.