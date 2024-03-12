Türk savunma sanayisinin gurur günü: MİDLAS ilk kez füze ateşledi
ROKETSAN tarafından geliştirilen Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS), ilk kez TCG İstanbul fırkateyninden füze ateşledi.
Kaynak: DHA
1 / 5
Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve Roket Sanayii ve Ticaret AŞ (ROKETSAN) sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında, MİDLAS, TCG İstanbul fırkateyninden ilk kez füze ateşlemesi yaptı.
2 / 5
TCG İstanbul'da bulunan milli savaş yönetim sistemi ADVENT başta olmak üzere diğer tüm gemi radar/sensör ve atış kontrol sistemleri kullanılarak HİSAR-D RF füzesi fırlatıldı. Testi başarıyla geçen MİDLAS, Deniz Kabul Testleri'ni tamamlayarak önemli bir safhayı geride bıraktı.
3 / 5
Gerçekleşen füze atış faaliyetine, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve savunma sanayii sektör temsilcileri katıldı.
4 / 5