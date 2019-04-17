SON DAKİKA
EKREM İMAMOĞLU MAZBATASINI ALMAK ÜZERE ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 17 Nisan 2019 15:35

Whatsapp'ta sürpriz özellik! Hemen deneyin...

Whatsapp'ta hiç yazışırken space yani boşluk tuşuna uzun süre basılı tuttunuz mu? İşte bu çok işinize yarayacak özellik...

Whatsapp'ta sürpriz özellik! Hemen deneyin...

Telefonunuzda uzun süredir gizlice duran bu özelliğin ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız...

1/ 41
Whatsapp'ta sürpriz özellik! Hemen deneyin...

Önce Whatsapp veya iMessage'ı açın; ardından yazdığınız ama henüz göndermediğiniz metin ekrandayken Space tuşuna dokunun.

2/ 41
Whatsapp'ta sürpriz özellik! Hemen deneyin...

Klavyeden her şey silinecek ve siz dokunmaya devam ettiğiniz sürece imleci yazdığınız metnin herhangi bir yerine kolayca kaydırabileceksiniz!

3/ 41
Whatsapp'ta sürpriz özellik! Hemen deneyin...

Kullandığınız telefonun şarjı son günlerde çabucak bitiyorsa bu ayarı kapatmakla işe başlayın!

4/ 41
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM