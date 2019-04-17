Whatsapp'ta sürpriz özellik! Hemen deneyin...
Whatsapp'ta hiç yazışırken space yani boşluk tuşuna uzun süre basılı tuttunuz mu? İşte bu çok işinize yarayacak özellik...
Telefonunuzda uzun süredir gizlice duran bu özelliğin ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız...
Önce Whatsapp veya iMessage'ı açın; ardından yazdığınız ama henüz göndermediğiniz metin ekrandayken Space tuşuna dokunun.
Klavyeden her şey silinecek ve siz dokunmaya devam ettiğiniz sürece imleci yazdığınız metnin herhangi bir yerine kolayca kaydırabileceksiniz!