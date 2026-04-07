Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde ilkbahar mevsiminde yetişen kengerler vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı.Dikenli bir bitki olan kenger, doğada kendiliğinden oluşuyor. Toplanması oldukça zor olan bu bitki, bölge mutfak kültürünün önemli bir parçası olarak biliniyor. Dikenleri kökünden temizlenen kengerin yumurta ile kavrularak yemeği ve turşusu yapılabiliyor. Ayrıca köklerinden akan süt kıvamındaki sıvı kurutularak, sakız olarak da tüketiliyor. Üreticiler toplanması ve temizlenmesindeki zorluğundan dolayı fiyatlarının ucuz olduğundan, tüketicilerde fiyatlarının pahalı olduğundan şikayetçi. Çermik'te kengerin kilosu 250 liradan alıcı bulabiliyor.Kenger sadece bir yemek malzemesi değil, aynı zamanda ekonomik bir yan ürün kaynağı. Bitkinin köklerinden sızan süt kıvamındaki sıvı kurutulduğunda, diş sağlığına iyi geldiği bilinen ve bölgede "kenger sakızı" olarak adlandırılan doğal sakıza dönüşüyor. Doğal bir antioksidan deposu olan bu bitki, mevsimlik bir gelir kapısı olmaya devam ediyor.