Trump'tan tehdit üstüne tehdit: ''Bu gece bir medeniyet yok olacak''

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerine bir yenisini daha ekledi. Trump, "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek" ifadeleriyle İran’a yönelik saldırı sinyali verdi. İran Devrim Muhafızları ise ''ABD kırmızı çizgileri aşarsa, yanıtımız bölgenin ötesine uzanacaktır'' açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile İran’a saldırı sinyali verdi. Daha önceki açıklamalarında İran’a verilen sürenin bu gece saatlerinde dolacağını ifade eden Trump, "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum, ama muhtemelen olacak" dedi.

"Tanrı İran halkını korusun''

Daha akıllı ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu ‘tam ve kapsamlı rejim değişimi’ yaşandığına dikkat çeken Trump, "Belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabilir. Bu gece dünyanın uzun ve karmaşık tarihindeki en önemli anlardan birini yaşayacağız. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı İran’ın yüce halkını korusun" açıklamasını yaptı.

İran Devrim Muhafızları'ndan Trump'a yanıt

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt geldi. Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin sivil tesislere saldırması durumunda aynı şekilde karşılık verileceği bildirildi. Açıklamada, "Amerika’nın ve ortaklarının altyapısına, onları ve müttefiklerini bölgenin petrol ve gazından uzun yıllar mahrum bırakacak şekilde karşılık vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "ABD’li liderler, altyapımıza saldırmaları halinde savaşçılarımızın menzili içindeki kritik varlıkları hesaplama yeteneğinden yoksunlar. ABD ordusu kırmızı çizgilerimizi aşarsa, yanıtımız bölgenin ötesine geçecektir" denildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Savaş çok yakında sona erecek

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye yaptığı ziyaret kapsamında Başbakan Viktor Orban'la bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Vance, " “Başkan Trump'ın söylediği gibi bu savaş çok yakında sona erecek” dedi.

"ABD'nin askeri hedefleri tamamlandı"

ABD'nin İran'la ilgili askeri hedeflerini büyük ölçüde gerçekleştirdiğinin altını çizen JD Vance, “Halen yapmak istediğimiz bazı şeyler var. Örneğin, İran'ın silah üretme kapasitesi konusunda askeri olarak biraz daha çalışmak istediğimiz noktalar var ancak temelde, ABD'nin askeri hedefleri tamamlandı. Bu da şu anlama geliyor, Başkan Trump'ın söylediği gibi, bu savaş çok yakında sona erecek” diye konuştu.

Sonucun İranlılara bağlı olduğunu aktaran JD Vance, iki yol olduğunu düşündüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

“Bence birinci yol, İranlıların normal bir ülke olmaya karar vermesi, artık terörü finanse etmemesi, dünya ticaret ve değişim sisteminin bir parçası olmasıdır. Bu da ekonomik olarak onlar için çok daha iyi şeyler anlamına gelecek. Dünya barışı ve güvenliği için daha iyi olacak ve gezegenin dört bir yanındaki birçok insan için çok sayıda olumlu sonuç doğuracaktır. B seçeneği ise İranlıların müzakere masasına gelmemesi ve teröre, komşularını terörize etmeye bağlı kalmaya devam etmesidir. Sadece İsrail'i değil, elbette Arap komşularını da. Bu durumda, İran'daki ekonomik durum çok ama çok kötü olmaya devam edecek.”

İHA