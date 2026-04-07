  1. Anasayfa
  2. Güncel
  Dün iptal edilen benzin ve motorin zammı katlanarak geri geldi

Dün iptal edilen benzin ve motorin zammı katlanarak geri geldi

Dün iptal edilen benzin ve motorin zammı katlanarak geri geldi
Güncelleme:

Dün gece iptal edildiği sanılan tarihi akaryakıt zammı, küresel piyasaların açılmasıyla kabus gibi geri döndü! Dün son anda ertelenen zam, Trump’ın İran tehditleri sonrası yükselen petrol fiyatlarıyla birlikte yeniden yürürlükte... Bu gece yarısından itibaren motorine 7 lira 80 kuruş, benzine ise 59 kuruş zam geliyor.

Milyonlarca araç sahibinin dün gece "iptal edildi" haberiyle derin bir nefes aldığı dev zam haberi, yerini büyük bir şoka bıraktı.

Dün gece gelmesi beklenen akaryakıt zammının sadece bir günlüğüne ertelendiği ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert tehditleri ve Hürmüz Boğazı'nda yükselen savaş senaryoları, brent petrol fiyatlarını tırmandırdı. Bu küresel çalkantı, Türkiye’de dün 7 lira 65 kuruş olarak hesaplanan motorin zammını bir gecede 7 lira 80 kuruşa taşıdı.

Benzinde Eşel Mobil Sistem devrede

Benzin fiyatlarında da uluslararası piyasalar kaynaklı 2 lira 40 kuruşluk dev bir artış yaşandı. Ancak Eşel Mobil sistemini devreye alarak zammın yaklaşık yüzde 75’lik kısmını ÖTV’den karşılama kararı aldı. Bu devlet desteğine rağmen, benzinin pompa fiyatına yansıyacak olan miktar dün beklenen 57 kuruştan 59 kuruşa yükseldi.

Sektör kaynakları, küresel gerilimin devam etmesi durumunda akaryakıt fiyatlarındaki hareketliliğin sürebileceğine dikkat çekiyor.

2025 yılı fiyatları artık hayal!

Uzmanlar, petrol fiyatlarının 100 doların altına sarkması durumunda ufak indirim dalgalarının gelebileceğini belirtse de, bölgedeki askeri gerilim tamamen bitmeden fiyatların 2025 yılındaki 50-55 TL bandına dönmesini imkansız görüyor.

Mevcut tablo, ulaşım ve gıda başta olmak üzere tüm kalemlerde yeni bir enflasyon dalgasının habercisi niteliğinde.

İşte 7 Nisan Salı günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG
ISTANBUL (AVRUPA) 62.60 TL 77.47 TL 34.99 TL
ISTANBUL (ANADOLU) 62.45 TL 77.32 TL 34.39 TL
ANKARA 63.57 TL 78.60 TL 34.87 TL
IZMIR 63.85 TL 78.87 TL 34.79 TL
ADANA 64.41 TL 79.44 TL 35.31 TL
ADIYAMAN 64.74 TL 79.78 TL 35.44 TL
AFYON 64.67 TL 79.79 TL 34.84 TL
AGRI 65.12 TL 80.14 TL 36.09 TL
AKSARAY 64.48 TL 79.51 TL 34.71 TL
AMASYA 64.16 TL 79.17 TL 35.49 TL
ANTALYA 64.80 TL 79.92 TL 35.04 TL
ARDAHAN 64.63 TL 79.65 TL 35.79 TL
ARTVIN 64.44 TL 79.46 TL 36.34 TL
AYDIN 64.08 TL 79.10 TL 34.94 TL
BALIKESIR 64.15 TL 79.17 TL 34.49 TL
BARTIN 63.88 TL 78.70 TL 34.55 TL
BATMAN 65.04 TL 80.17 TL 35.44 TL
BAYBURT 64.34 TL 79.36 TL 35.69 TL
BILECIK 63.53 TL 78.35 TL 34.39 TL
BINGOL 65.16 TL 80.29 TL 35.69 TL
BITLIS 65.16 TL 80.29 TL 35.51 TL
BOLU 63.64 TL 78.45 TL 34.70 TL
BURDUR 64.62 TL 79.74 TL 34.99 TL
BURSA 63.65 TL 78.47 TL 34.39 TL
CANAKKALE 64.20 TL 79.22 TL 34.59 TL
CANKIRI 63.99 TL 79.01 TL 35.10 TL
CORUM 64.16 TL 79.18 TL 35.04 TL
DENIZLI 64.33 TL 79.35 TL 34.69 TL
DIYARBAKIR 65.05 TL 80.18 TL 35.56 TL
DUZCE 63.48 TL 78.30 TL 34.55 TL
EDIRNE 63.70 TL 78.74 TL 35.09 TL
ELAZIG 65.16 TL 80.29 TL 35.31 TL
ERZINCAN 64.58 TL 79.60 TL 35.69 TL
ERZURUM 64.63 TL 79.65 TL 35.49 TL
ESKISEHIR 63.85 TL 78.67 TL 34.49 TL
GAZIANTEP 64.53 TL 79.57 TL 35.01 TL
GIRESUN 64.38 TL 79.40 TL 35.49 TL
GUMUSHANE 64.34 TL 79.36 TL 35.59 TL
HAKKARI 65.20 TL 80.33 TL 36.17 TL
HATAY 64.26 TL 79.30 TL 35.11 TL
IGDIR 65.13 TL 80.15 TL 36.09 TL
ISPARTA 64.66 TL 79.78 TL 34.94 TL
KAHRAMANMARAS 64.54 TL 79.58 TL 35.14 TL
KARABUK 63.90 TL 78.72 TL 34.55 TL
KARAMAN 64.47 TL 79.50 TL 35.41 TL
KARS 64.64 TL 79.66 TL 35.89 TL
KASTAMONU 64.26 TL 79.28 TL 35.55 TL
KAYSERI 64.57 TL 79.60 TL 34.81 TL
KILIS 64.28 TL 79.32 TL 35.31 TL
KIRIKKALE 63.87 TL 78.89 TL 34.72 TL
KIRKLARELI 63.69 TL 78.73 TL 34.99 TL
KIRSEHIR 63.93 TL 78.95 TL 34.82 TL
KOCAELI 63.02 TL 77.84 TL 34.19 TL
KONYA 64.58 TL 79.76 TL 34.91 TL
KUTAHYA 64.50 TL 79.36 TL 34.94 TL
MALATYA 64.75 TL 79.79 TL 35.47 TL
MANISA 63.93 TL 78.95 TL 34.84 TL
MARDIN 65.08 TL 80.21 TL 35.44 TL
MERSIN 64.40 TL 79.43 TL 35.61 TL
MUGLA 64.34 TL 79.36 TL 34.84 TL
MUS 65.16 TL 80.29 TL 35.78 TL
NEVSEHIR 64.47 TL 79.50 TL 34.91 TL
NIGDE 64.42 TL 79.45 TL 34.71 TL
ORDU 64.17 TL 79.18 TL 35.09 TL
OSMANIYE 64.27 TL 79.31 TL 35.44 TL
RIZE 64.32 TL 79.34 TL 35.59 TL
SAKARYA 63.32 TL 78.14 TL 34.29 TL
SAMSUN 64.15 TL 79.16 TL 35.09 TL
SANLIURFA 64.73 TL 79.77 TL 35.46 TL
SIIRT 65.07 TL 80.20 TL 35.64 TL
SINOP 64.21 TL 79.22 TL 35.59 TL
SIRNAK 65.16 TL 80.29 TL 35.75 TL
SIVAS 64.57 TL 79.59 TL 35.39 TL
TEKIRDAG 63.28 TL 78.32 TL 34.79 TL
TOKAT 64.22 TL 79.23 TL 35.59 TL
TRABZON 64.31 TL 79.33 TL 35.19 TL
TUNCELI 65.16 TL 80.29 TL 36.01 TL
USAK 64.34 TL 79.36 TL 34.95 TL
VAN 65.14 TL 80.19 TL 35.41 TL
YALOVA 63.33 TL 78.15 TL 34.29 TL
YOZGAT 64.25 TL 79.27 TL 35.02 TL
ZONGULDAK 63.84 TL 78.66 TL 34.95 TL

 

Haber3.com Haber Merkezi

Bu Haberleri Kaçırma...

Genç yaşta hayatını kaybeden kadın polisin mezarına alçak saldırı!
Genç yaşta hayatını kaybeden kadın polisin mezarına alçak saldırı!
Nisan ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: 1.5 milyon TL altında 5 model var
Nisan ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: 1.5 milyon TL altında 5 model var
Türkiye'nin çakma Angelina Jolie'si Kıvanç Tatlıtuğ'a talip oldu: ''Ben hazırım''
Türkiye'nin çakma Angelina Jolie'si Kıvanç Tatlıtuğ'a talip oldu: ''Ben hazırım''
''Sultana'' filmi için direk dansı eğitimi alan güzel oyuncunun şovu olay oldu
''Sultana'' filmi için direk dansı eğitimi alan güzel oyuncunun şovu olay oldu
İslam Memiş'ten Dolar/TL için korkutan yıl sonu tahmini!
İslam Memiş'ten Dolar/TL için korkutan yıl sonu tahmini!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi: Gece saatlerinde başlayacak
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi: Gece saatlerinde başlayacak
Narin davasında şok gelişme! Duruşma salonu karıştı, aile dışarı çıkartıldı!
Narin davasında şok gelişme! Duruşma salonu karıştı, aile dışarı çıkartıldı!
Sahte dişçi yakayı ele verdi; mahalle sakinlerinin sözleri şaşırttı
Sahte dişçi yakayı ele verdi; mahalle sakinlerinin sözleri şaşırttı
Etiketler akaryakıt zammı motorin zammı benzin fiyatları brent petrol donald trump İran Eşel Mobil sistem akaryakıt fiyatları benzin motorin LPG Benzine zam Motorine Zam LPG'ye zam güncel akaryakıt fiyatları akaryakıt fiyatları zam sonrası akaryakıt fiyatları zam öncesi akaryakıt fiyatları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha! O sözleri de suç unsuru sayıldı Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha! O sözleri de suç unsuru sayıldı 69 yaşındaki Mürşide nineyi üç kuruş para için katlettiler! 69 yaşındaki Mürşide nineyi üç kuruş para için katlettiler! Bu sefer seçim değil, geçim anketi: Hangi partinin seçmeni ne dedi ? Bu sefer seçim değil, geçim anketi: Hangi partinin seçmeni ne dedi ? Yasak Elma’nın güzel Yıldızı Eda Ece, ''fotoğraf'' kuralını bozdu, sosyal medya çalkalandı Yasak Elma’nın güzel Yıldızı Eda Ece, ''fotoğraf'' kuralını bozdu, sosyal medya çalkalandı İki gazeteci Hadise'nin cesur kıyafeti yüzünden canlı yayında birbirine girdi! İki gazeteci Hadise'nin cesur kıyafeti yüzünden canlı yayında birbirine girdi! Bu sefer kız meselesi değil, erkek meselesi: Kız çocuklarının aşk üçgeni kavgası kanlı bitti! Bu sefer kız meselesi değil, erkek meselesi: Kız çocuklarının aşk üçgeni kavgası kanlı bitti! Ömer Sarıgül ve Revna Sarıgül tek celsede boşandı Ömer Sarıgül ve Revna Sarıgül tek celsede boşandı Polis maaşlarında yeni dönem: Mesai ücreti ve çalışma saatleri değişiyor! Polis maaşlarında yeni dönem: Mesai ücreti ve çalışma saatleri değişiyor! Kerem Aktürkoğlu'ndan binlerce kişiye tazminat davası Kerem Aktürkoğlu'ndan binlerce kişiye tazminat davası 65 yaşındaki 2 torun sahibi ünlü isim estetik operasyon sonrası tanınmaz hale geldi 65 yaşındaki 2 torun sahibi ünlü isim estetik operasyon sonrası tanınmaz hale geldi
Yılmaz Özdil zehir zemberek açıklamayla Sözcü'den istifa ettiğini doğruladı! Yılmaz Özdil zehir zemberek açıklamayla Sözcü'den istifa ettiğini doğruladı! Yalancı güneşe inanmayın, şiddetli sağanak yağışlar geri dönüyor! Yalancı güneşe inanmayın, şiddetli sağanak yağışlar geri dönüyor! Survivor Nefise'den Murat Boz ile ilgili olay iddiası: 'Bana olan ilgisinin farkındayım, çatlayın!'' Survivor Nefise'den Murat Boz ile ilgili olay iddiası: 'Bana olan ilgisinin farkındayım, çatlayın!'' Yaşlı kadın ''eşim kayıp'' diyerek ihbarda bulunmuştu... Kan donduran cinayet ortaya çıktı! Yaşlı kadın ''eşim kayıp'' diyerek ihbarda bulunmuştu... Kan donduran cinayet ortaya çıktı! Zehra Güneş ve Melissa Vargas arasında kriz... Bu şarkı olay oldu Zehra Güneş ve Melissa Vargas arasında kriz... Bu şarkı olay oldu Üniversitede intikam vurgunu! Bir akademisyen intikam için meslektaşlarını 521 milyon TL dolandırdı Üniversitede intikam vurgunu! Bir akademisyen intikam için meslektaşlarını 521 milyon TL dolandırdı Türkiye'nin çakma Angelina Jolie'si Kıvanç Tatlıtuğ'a talip oldu: ''Ben hazırım'' Türkiye'nin çakma Angelina Jolie'si Kıvanç Tatlıtuğ'a talip oldu: ''Ben hazırım'' Serdar Ortaç'tan vasiyetini açıkladı: ''Yakında ölüp gideceğim...'' Serdar Ortaç'tan vasiyetini açıkladı: ''Yakında ölüp gideceğim...'' ''Polisim'' deyip kadınları taciz etti! Yayınlanan görüntüler infial yarattı! ''Polisim'' deyip kadınları taciz etti! Yayınlanan görüntüler infial yarattı!