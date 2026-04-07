Dün iptal edilen benzin ve motorin zammı katlanarak geri geldi
Dün gece iptal edildiği sanılan tarihi akaryakıt zammı, küresel piyasaların açılmasıyla kabus gibi geri döndü! Dün son anda ertelenen zam, Trump’ın İran tehditleri sonrası yükselen petrol fiyatlarıyla birlikte yeniden yürürlükte... Bu gece yarısından itibaren motorine 7 lira 80 kuruş, benzine ise 59 kuruş zam geliyor.
Milyonlarca araç sahibinin dün gece "iptal edildi" haberiyle derin bir nefes aldığı dev zam haberi, yerini büyük bir şoka bıraktı.
Dün gece gelmesi beklenen akaryakıt zammının sadece bir günlüğüne ertelendiği ortaya çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert tehditleri ve Hürmüz Boğazı'nda yükselen savaş senaryoları, brent petrol fiyatlarını tırmandırdı. Bu küresel çalkantı, Türkiye’de dün 7 lira 65 kuruş olarak hesaplanan motorin zammını bir gecede 7 lira 80 kuruşa taşıdı.
Benzinde Eşel Mobil Sistem devrede
Benzin fiyatlarında da uluslararası piyasalar kaynaklı 2 lira 40 kuruşluk dev bir artış yaşandı. Ancak Eşel Mobil sistemini devreye alarak zammın yaklaşık yüzde 75’lik kısmını ÖTV’den karşılama kararı aldı. Bu devlet desteğine rağmen, benzinin pompa fiyatına yansıyacak olan miktar dün beklenen 57 kuruştan 59 kuruşa yükseldi.
Sektör kaynakları, küresel gerilimin devam etmesi durumunda akaryakıt fiyatlarındaki hareketliliğin sürebileceğine dikkat çekiyor.
2025 yılı fiyatları artık hayal!
Uzmanlar, petrol fiyatlarının 100 doların altına sarkması durumunda ufak indirim dalgalarının gelebileceğini belirtse de, bölgedeki askeri gerilim tamamen bitmeden fiyatların 2025 yılındaki 50-55 TL bandına dönmesini imkansız görüyor.
Mevcut tablo, ulaşım ve gıda başta olmak üzere tüm kalemlerde yeni bir enflasyon dalgasının habercisi niteliğinde.
İşte 7 Nisan Salı günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|LPG
|ISTANBUL (AVRUPA)
|62.60 TL
|77.47 TL
|34.99 TL
|ISTANBUL (ANADOLU)
|62.45 TL
|77.32 TL
|34.39 TL
|ANKARA
|63.57 TL
|78.60 TL
|34.87 TL
|IZMIR
|63.85 TL
|78.87 TL
|34.79 TL
|ADANA
|64.41 TL
|79.44 TL
|35.31 TL
|ADIYAMAN
|64.74 TL
|79.78 TL
|35.44 TL
|AFYON
|64.67 TL
|79.79 TL
|34.84 TL
|AGRI
|65.12 TL
|80.14 TL
|36.09 TL
|AKSARAY
|64.48 TL
|79.51 TL
|34.71 TL
|AMASYA
|64.16 TL
|79.17 TL
|35.49 TL
|ANTALYA
|64.80 TL
|79.92 TL
|35.04 TL
|ARDAHAN
|64.63 TL
|79.65 TL
|35.79 TL
|ARTVIN
|64.44 TL
|79.46 TL
|36.34 TL
|AYDIN
|64.08 TL
|79.10 TL
|34.94 TL
|BALIKESIR
|64.15 TL
|79.17 TL
|34.49 TL
|BARTIN
|63.88 TL
|78.70 TL
|34.55 TL
|BATMAN
|65.04 TL
|80.17 TL
|35.44 TL
|BAYBURT
|64.34 TL
|79.36 TL
|35.69 TL
|BILECIK
|63.53 TL
|78.35 TL
|34.39 TL
|BINGOL
|65.16 TL
|80.29 TL
|35.69 TL
|BITLIS
|65.16 TL
|80.29 TL
|35.51 TL
|BOLU
|63.64 TL
|78.45 TL
|34.70 TL
|BURDUR
|64.62 TL
|79.74 TL
|34.99 TL
|BURSA
|63.65 TL
|78.47 TL
|34.39 TL
|CANAKKALE
|64.20 TL
|79.22 TL
|34.59 TL
|CANKIRI
|63.99 TL
|79.01 TL
|35.10 TL
|CORUM
|64.16 TL
|79.18 TL
|35.04 TL
|DENIZLI
|64.33 TL
|79.35 TL
|34.69 TL
|DIYARBAKIR
|65.05 TL
|80.18 TL
|35.56 TL
|DUZCE
|63.48 TL
|78.30 TL
|34.55 TL
|EDIRNE
|63.70 TL
|78.74 TL
|35.09 TL
|ELAZIG
|65.16 TL
|80.29 TL
|35.31 TL
|ERZINCAN
|64.58 TL
|79.60 TL
|35.69 TL
|ERZURUM
|64.63 TL
|79.65 TL
|35.49 TL
|ESKISEHIR
|63.85 TL
|78.67 TL
|34.49 TL
|GAZIANTEP
|64.53 TL
|79.57 TL
|35.01 TL
|GIRESUN
|64.38 TL
|79.40 TL
|35.49 TL
|GUMUSHANE
|64.34 TL
|79.36 TL
|35.59 TL
|HAKKARI
|65.20 TL
|80.33 TL
|36.17 TL
|HATAY
|64.26 TL
|79.30 TL
|35.11 TL
|IGDIR
|65.13 TL
|80.15 TL
|36.09 TL
|ISPARTA
|64.66 TL
|79.78 TL
|34.94 TL
|KAHRAMANMARAS
|64.54 TL
|79.58 TL
|35.14 TL
|KARABUK
|63.90 TL
|78.72 TL
|34.55 TL
|KARAMAN
|64.47 TL
|79.50 TL
|35.41 TL
|KARS
|64.64 TL
|79.66 TL
|35.89 TL
|KASTAMONU
|64.26 TL
|79.28 TL
|35.55 TL
|KAYSERI
|64.57 TL
|79.60 TL
|34.81 TL
|KILIS
|64.28 TL
|79.32 TL
|35.31 TL
|KIRIKKALE
|63.87 TL
|78.89 TL
|34.72 TL
|KIRKLARELI
|63.69 TL
|78.73 TL
|34.99 TL
|KIRSEHIR
|63.93 TL
|78.95 TL
|34.82 TL
|KOCAELI
|63.02 TL
|77.84 TL
|34.19 TL
|KONYA
|64.58 TL
|79.76 TL
|34.91 TL
|KUTAHYA
|64.50 TL
|79.36 TL
|34.94 TL
|MALATYA
|64.75 TL
|79.79 TL
|35.47 TL
|MANISA
|63.93 TL
|78.95 TL
|34.84 TL
|MARDIN
|65.08 TL
|80.21 TL
|35.44 TL
|MERSIN
|64.40 TL
|79.43 TL
|35.61 TL
|MUGLA
|64.34 TL
|79.36 TL
|34.84 TL
|MUS
|65.16 TL
|80.29 TL
|35.78 TL
|NEVSEHIR
|64.47 TL
|79.50 TL
|34.91 TL
|NIGDE
|64.42 TL
|79.45 TL
|34.71 TL
|ORDU
|64.17 TL
|79.18 TL
|35.09 TL
|OSMANIYE
|64.27 TL
|79.31 TL
|35.44 TL
|RIZE
|64.32 TL
|79.34 TL
|35.59 TL
|SAKARYA
|63.32 TL
|78.14 TL
|34.29 TL
|SAMSUN
|64.15 TL
|79.16 TL
|35.09 TL
|SANLIURFA
|64.73 TL
|79.77 TL
|35.46 TL
|SIIRT
|65.07 TL
|80.20 TL
|35.64 TL
|SINOP
|64.21 TL
|79.22 TL
|35.59 TL
|SIRNAK
|65.16 TL
|80.29 TL
|35.75 TL
|SIVAS
|64.57 TL
|79.59 TL
|35.39 TL
|TEKIRDAG
|63.28 TL
|78.32 TL
|34.79 TL
|TOKAT
|64.22 TL
|79.23 TL
|35.59 TL
|TRABZON
|64.31 TL
|79.33 TL
|35.19 TL
|TUNCELI
|65.16 TL
|80.29 TL
|36.01 TL
|USAK
|64.34 TL
|79.36 TL
|34.95 TL
|VAN
|65.14 TL
|80.19 TL
|35.41 TL
|YALOVA
|63.33 TL
|78.15 TL
|34.29 TL
|YOZGAT
|64.25 TL
|79.27 TL
|35.02 TL
|ZONGULDAK
|63.84 TL
|78.66 TL
|34.95 TL
Haber3.com Haber Merkezi
