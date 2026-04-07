Ömer Sarıgül ve Revna Sarıgül tek celsede boşandı

Cemiyet hayatının yakından takip ettiği Ömer Sarıgül ve Revna Sarıgül evliliği resmen sona erdi. 2019 yılında görkemli bir törenle dünya evine giren çift, İstanbul'da görülen duruşma ile evliliklerine son noktayı koydu.

CHP'li Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu iş insanı Ömer Sarıgül ile Revna Sarıgül’ün bir süredir kamuoyuna yansıyan boşanma süreci hukuki olarak neticelendi. 2019 yılında hayatlarını birleştiren çift, Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarak evlilik birliğini sonlandırdı.

Geçtiğimiz Ocak ayında ayrılık kararı aldıklarını duyuran çiftin duruşması, anlaşmalı boşanma protokolü çerçevesinde kısa sürede tamamlandı. Tarafların beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, boşanma kararını onarken örnek bir karara imza attı. Çiftin iki çocuğunun geleceği ve üstün yararı gözetilerek velayetin "ortak" yürütülmesine hükmedildi.

Kararın kesinleşmesinin ardından Revna Sarıgül, sosyal medya hesabı üzerinden süreci doğrulayan resmi bir metin paylaştı. Yapılan açıklamada, boşanma davasının çocukların menfaati doğrultusunda sulh yoluyla bitirildiği vurgulanırken şu ifadelere yer verildi:

"Ömer Sarıgül ile Revna Nazlı Sarıgül, müşterek çocuklarının üstün yararı sebebiyle aralarında mevcut boşanma davasını sulhen bitirme kararı almış ve 06.04.2026 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmışlardır."