  1. Anasayfa
  2. Güncel
Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha! O sözleri de suç unsuru sayıldı
Güncelleme:

Ekrem İmamoğlu hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla yeni bir soruşturma açıldı. İBB Davası'ndaki savunması sırasında kullandığı ifadeleri mercek altına alan savcılık, İmamoğlu'nun "İddia makamı suç örgütüdür" sözlerini re'sen soruşturma konusu yaptı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun 6 Nisan 2026 tarihli duruşmada sarf ettiği sözler üzerine "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret" suçlamasıyla re'sen soruşturma başlattı.

İmamoğlu’nun savunması sırasında kullandığı, "..bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır…" ifadeleri, savcılık tarafından suç unsuru olarak değerlendirildi.

Başsavcılık yaptığı açıklamada, bu sözlerin soruşturmada görev yapan yargı mensuplarını doğrudan hedef aldığının anlaşıldığını belirtti.

Bu gelişme, İBB Davası duruşmalarının başlamasından bu yana İmamoğlu hakkında açılan ikinci soruşturma olarak kayıtlara geçti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, henüz geçtiğimiz hafta da "Bilirkişi Davası"ndaki savunmasında yargı mensuplarına yönelik ifadeleri nedeniyle İmamoğlu hakkında "hakaret ve tehdit" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

 

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Genç yaşta hayatını kaybeden kadın polisin mezarına alçak saldırı!
Genç yaşta hayatını kaybeden kadın polisin mezarına alçak saldırı!
Nisan ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: 1.5 milyon TL altında 5 model var
Nisan ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: 1.5 milyon TL altında 5 model var
Türkiye'nin çakma Angelina Jolie'si Kıvanç Tatlıtuğ'a talip oldu: ''Ben hazırım''
Türkiye'nin çakma Angelina Jolie'si Kıvanç Tatlıtuğ'a talip oldu: ''Ben hazırım''
''Sultana'' filmi için direk dansı eğitimi alan güzel oyuncunun şovu olay oldu
''Sultana'' filmi için direk dansı eğitimi alan güzel oyuncunun şovu olay oldu
İslam Memiş'ten Dolar/TL için korkutan yıl sonu tahmini!
İslam Memiş'ten Dolar/TL için korkutan yıl sonu tahmini!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi: Gece saatlerinde başlayacak
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi: Gece saatlerinde başlayacak
Narin davasında şok gelişme! Duruşma salonu karıştı, aile dışarı çıkartıldı!
Narin davasında şok gelişme! Duruşma salonu karıştı, aile dışarı çıkartıldı!
Sahte dişçi yakayı ele verdi; mahalle sakinlerinin sözleri şaşırttı
Sahte dişçi yakayı ele verdi; mahalle sakinlerinin sözleri şaşırttı
Etiketler ekrem imamoğlu ibb davası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
69 yaşındaki Mürşide nineyi üç kuruş para için katlettiler! 69 yaşındaki Mürşide nineyi üç kuruş para için katlettiler! Bu sefer seçim değil, geçim anketi: Hangi partinin seçmeni ne dedi ? Bu sefer seçim değil, geçim anketi: Hangi partinin seçmeni ne dedi ? Yasak Elma’nın güzel Yıldızı Eda Ece, ''fotoğraf'' kuralını bozdu, sosyal medya çalkalandı Yasak Elma’nın güzel Yıldızı Eda Ece, ''fotoğraf'' kuralını bozdu, sosyal medya çalkalandı İki gazeteci Hadise'nin cesur kıyafeti yüzünden canlı yayında birbirine girdi! İki gazeteci Hadise'nin cesur kıyafeti yüzünden canlı yayında birbirine girdi! Bu sefer kız meselesi değil, erkek meselesi: Kız çocuklarının aşk üçgeni kavgası kanlı bitti! Bu sefer kız meselesi değil, erkek meselesi: Kız çocuklarının aşk üçgeni kavgası kanlı bitti! Ömer Sarıgül ve Revna Sarıgül tek celsede boşandı Ömer Sarıgül ve Revna Sarıgül tek celsede boşandı Polis maaşlarında yeni dönem: Mesai ücreti ve çalışma saatleri değişiyor! Polis maaşlarında yeni dönem: Mesai ücreti ve çalışma saatleri değişiyor! Kerem Aktürkoğlu'ndan binlerce kişiye tazminat davası Kerem Aktürkoğlu'ndan binlerce kişiye tazminat davası 65 yaşındaki 2 torun sahibi ünlü isim estetik operasyon sonrası tanınmaz hale geldi 65 yaşındaki 2 torun sahibi ünlü isim estetik operasyon sonrası tanınmaz hale geldi Yılmaz Özdil zehir zemberek açıklamayla Sözcü'den istifa ettiğini doğruladı! Yılmaz Özdil zehir zemberek açıklamayla Sözcü'den istifa ettiğini doğruladı!
Yalancı güneşe inanmayın, şiddetli sağanak yağışlar geri dönüyor! Yalancı güneşe inanmayın, şiddetli sağanak yağışlar geri dönüyor! Survivor Nefise'den Murat Boz ile ilgili olay iddiası: 'Bana olan ilgisinin farkındayım, çatlayın!'' Survivor Nefise'den Murat Boz ile ilgili olay iddiası: 'Bana olan ilgisinin farkındayım, çatlayın!'' Yaşlı kadın ''eşim kayıp'' diyerek ihbarda bulunmuştu... Kan donduran cinayet ortaya çıktı! Yaşlı kadın ''eşim kayıp'' diyerek ihbarda bulunmuştu... Kan donduran cinayet ortaya çıktı! Dün iptal edilen benzin ve motorin zammı katlanarak geri geldi Dün iptal edilen benzin ve motorin zammı katlanarak geri geldi Zehra Güneş ve Melissa Vargas arasında kriz... Bu şarkı olay oldu Zehra Güneş ve Melissa Vargas arasında kriz... Bu şarkı olay oldu Üniversitede intikam vurgunu! Bir akademisyen intikam için meslektaşlarını 521 milyon TL dolandırdı Üniversitede intikam vurgunu! Bir akademisyen intikam için meslektaşlarını 521 milyon TL dolandırdı Türkiye'nin çakma Angelina Jolie'si Kıvanç Tatlıtuğ'a talip oldu: ''Ben hazırım'' Türkiye'nin çakma Angelina Jolie'si Kıvanç Tatlıtuğ'a talip oldu: ''Ben hazırım'' Serdar Ortaç'tan vasiyetini açıkladı: ''Yakında ölüp gideceğim...'' Serdar Ortaç'tan vasiyetini açıkladı: ''Yakında ölüp gideceğim...'' ''Polisim'' deyip kadınları taciz etti! Yayınlanan görüntüler infial yarattı! ''Polisim'' deyip kadınları taciz etti! Yayınlanan görüntüler infial yarattı!