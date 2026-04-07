Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha! O sözleri de suç unsuru sayıldı

Ekrem İmamoğlu hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla yeni bir soruşturma açıldı. İBB Davası'ndaki savunması sırasında kullandığı ifadeleri mercek altına alan savcılık, İmamoğlu'nun "İddia makamı suç örgütüdür" sözlerini re'sen soruşturma konusu yaptı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun 6 Nisan 2026 tarihli duruşmada sarf ettiği sözler üzerine "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret" suçlamasıyla re'sen soruşturma başlattı.

İmamoğlu’nun savunması sırasında kullandığı, "..bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır…" ifadeleri, savcılık tarafından suç unsuru olarak değerlendirildi.

Başsavcılık yaptığı açıklamada, bu sözlerin soruşturmada görev yapan yargı mensuplarını doğrudan hedef aldığının anlaşıldığını belirtti.

Bu gelişme, İBB Davası duruşmalarının başlamasından bu yana İmamoğlu hakkında açılan ikinci soruşturma olarak kayıtlara geçti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, henüz geçtiğimiz hafta da "Bilirkişi Davası"ndaki savunmasında yargı mensuplarına yönelik ifadeleri nedeniyle İmamoğlu hakkında "hakaret ve tehdit" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.