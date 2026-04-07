  Serdar Ortaç'tan vasiyetini açıkladı: ''Yakında ölüp gideceğim...''

Uzun yıllardır Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla savaşan Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı son canlı yayınla hayranlarını hüzne boğdu. Sağlık durumu ve müzik kariyerine dair çarpıcı itiraflarda bulunan ünlü sanatçı, "Yakında ölüp gideceğim" diyerek vasiyetini açıkladı.

Türk pop müziğine damga vuran eserlerin sahibi Serdar Ortaç, uzun süredir mücadele ettiği MS (Multiple Skleroz) hastalığının gölgesinde hayranlarına seslendi. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayınlarla sık sık gündeme gelen ünlü sanatçı, bu kez oldukça karamsar ve duygusal bir açıklamayla vasiyetini açıkladı.

"Bu Şarkıları Yaşatın"

Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiğini belirten Ortaç, hayranlarından özel bir istekte bulundu. Bazı şarkılarına zamanında değer verilmediğini ve klip çekilmediğini savunan sanatçı, "Bana bir söz verin, bu şarkıları yaşatın. Bunlara sağlığımda klip çekmediler, kimseye ulaştırmadılar. Şimdi bunları herkese ulaştırın" diyerek müzikal mirasına sahip çıkılmasını istedi.

Serdar Ortaç, sektördeki yalnızlığına ve kendisine yönelik engellemelere dikkat çekti. Sert ifadeler kullanan ünlü popçu, “Herkes elinden geleni yaptı ben batayım diye ama hâlâ batmadım, 35 sene oldu” sözleriyle meslek hayatındaki direncinin altını çizdi.

"Yakında ölüp gideceğim"

Konuşmasının sonunda sağlık durumuna dair endişe verici ifadeler kullanan Ortaç, "Yakında ölüp gideceğim" diyerek takipçilerini derinden etkiledi. Sanatçının bu karamsar ruh hali sevenlerini korkuturken, sosyal medyada Ortaç’a destek mesajları yağdı. 90'lı yıllardan bugüne yüzlerce hite imza atan sanatçının bu son çıkışı, magazin dünyasında "bir devrin hüznü" olarak yorumlandı.

Etiketler serdar ortaç MS Hastalığı magazin vasiyet
