Yılmaz Özdil zehir zemberek açıklamayla Sözcü'den istifa ettiğini doğruladı!

Yılmaz Özdil, Sözcü Grubu ile yollarını ayırdığını resmi YouTube kanalı üzerinden duyurdu. Ayrılık kararıyla medya dünyasını sarsan Özdil, veda videosunda "bağımsız gazetecilik" vurgusu yaparken, siyasi baskılara ve parti yönetimlerine sert eleştiriler yöneltti. Videonun sonundaki "Arkadaş arkadaşı satmamalı" cümlesi ise "Kime mesaj gönderdi?" sorusunu akıllara getirdi.

Türk basınının en çok okunan kalemlerinden biri olan Yılmaz Özdil, uzun yıllardır köşe yazarlığı yaptığı Sözcü Gazetesi'nden ayrıldığını açıkladı.

Ayrılık haberini kendi YouTube kanalında yayınladığı bir video ile doğrulayan Özdil, bağımsız gazetecilik mücadelesine sosyal medya üzerinden devam edeceğini duyurdu.

Ayrılış gerekçelerini detaylandırmaktan kaçınmayan Özdil, bağımsız gazeteciliğin bedelleri olduğunu vurguladı. Özdil, "Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, bağımsız gazeteciliği savunmak için elimden geleni yapıyorum. Doğruları dosdoğru anlatıyorum. Anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır" ifadelerini kullandı.

YouTube platformunun özgürlüğüne dikkat çeken ünlü gazeteci, dijital mecranın siyasi baskılara kapalı olduğunu belirtti. Özdil, yayınında şu sert ifadeleri kullandı:

"YouTube'a hiçbir parti yönetimi kendi koltuğu için baskı uygulayamıyor. YouTube'a sökmüyor. Altı oka çöreklenmeye çalışan asalakları deşifre etmeye, hırsıza hırsız demeye buradan özgürce devam edeceğiz."

"Arkadaş Arkadaşı Satmamalı" Mesajı Kime?

Videonun kapanışında bir sonraki yayınında Şehit Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan'ın hikayesini anlatacağını belirten Özdil, akıllarda soru işareti bırakan bir cümle kurdu: "Arkadaş, arkadaşı satmamalı." Bu sözlerin Sözcü yönetimindeki bir isme mi yoksa yakın bir çalışma arkadaşına mı yönelik olduğu sosyal medyada büyük merak konusu oldu.

2023 seçimleri sürecinde yaşadığı benzer bir ayrılığa atıfta bulunan Özdil, doğruların ortaya çıkması için "çok da beklenmesine gerek kalmayacağını" belirterek veda etti.