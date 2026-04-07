Polis maaşlarında yeni dönem: Mesai ücreti ve çalışma saatleri değişiyor!

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Meslek Kanunu’nda devrim niteliğinde bir değişikliğe gidiyor. Artık az çalışanla çok çalışan polis arasındaki maaş farkı netleşecek. Sabit "risk tazminatı" yerine, 160 saati aşan her çalışma için saat başı mesai ücreti ödenecek.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), emniyet teşkilatındaki çalışma saatleri ve ücret adaletsizliğini gidermek amacıyla "Polis Meslek Kanunu" üzerinde kapsamlı bir güncelleme hazırlığına başladı. Yeni düzenlemeyle birlikte, polislerin yıllardır "sabit" olarak aldığı ek ödeme sistemi tamamen değişiyor.

Saat başı mesai sistemine geçiliyor!

Mevcut sistemde polislere "fazla çalışma ücreti" adı altında ödenen aylık 6 bin 686 TL, fiili çalışmaya bakılmaksızın tüm personele sabit olarak yatırılıyordu. Bu durum, ayda 160 saat çalışanla 300 saat çalışan polisin aynı maaşı almasına neden oluyordu. Yeni taslakla birlikte, haftalık 40 saati (aylık 160 saat) aşan her çalışma süresi için saat başı mesai ücreti verilmesi öngörülüyor.

Mesai ücretinde üst sınır

Planlanan düzenlemeye göre, fazla mesai yapan polislerin maaşlarına eklenecek tutarın üst sınırı 17 bin TL olarak belirlendi. Bu sayede, yoğun görev temposunda çalışan personel, emeğinin karşılığını doğrudan bordrosunda görecek. Mesaiye kalmayan veya haftalık çalışma saatini dolduran personel ise sadece standart maaşını alacak.

12/36 vardiya sistemi ve dinlenme hakkı

Düzenleme sadece ücretle sınırlı kalmıyor. Polislerin dinlenme hakkını korumak ve düzensiz çalışma saatlerinin önüne geçmek için 12 saat görev, 36 saat dinlenme esasına dayalı vardiya sisteminin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu sistemle polislerin haftalık çalışma süresinin 42 ile 45 saat bandında tutulması planlanıyor.

Emniyet kaynakları, bu düzenlemenin personelin motivasyonunu artıracağını ve "risk tazminatı" olarak görülen sabit ödemelerin yerine, gerçek performansı ödüllendiren bir yapı kurulacağını belirtiyor. Vardiya sisteminin daha öngörülebilir hale getirilmesiyle polisin sosyal yaşamı ve dinlenme süreleri de yasal güvence altına alınmış olacak.

