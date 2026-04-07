  Polis maaşlarında yeni dönem: Mesai ücreti ve çalışma saatleri değişiyor!

Polis maaşlarında yeni dönem: Mesai ücreti ve çalışma saatleri değişiyor!

Polis maaşlarında yeni dönem: Mesai ücreti ve çalışma saatleri değişiyor!
İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Meslek Kanunu’nda devrim niteliğinde bir değişikliğe gidiyor. Artık az çalışanla çok çalışan polis arasındaki maaş farkı netleşecek. Sabit "risk tazminatı" yerine, 160 saati aşan her çalışma için saat başı mesai ücreti ödenecek.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), emniyet teşkilatındaki çalışma saatleri ve ücret adaletsizliğini gidermek amacıyla "Polis Meslek Kanunu" üzerinde kapsamlı bir güncelleme hazırlığına başladı. Yeni düzenlemeyle birlikte, polislerin yıllardır "sabit" olarak aldığı ek ödeme sistemi tamamen değişiyor.

Saat başı mesai sistemine geçiliyor!

Mevcut sistemde polislere "fazla çalışma ücreti" adı altında ödenen aylık 6 bin 686 TL, fiili çalışmaya bakılmaksızın tüm personele sabit olarak yatırılıyordu. Bu durum, ayda 160 saat çalışanla 300 saat çalışan polisin aynı maaşı almasına neden oluyordu. Yeni taslakla birlikte, haftalık 40 saati (aylık 160 saat) aşan her çalışma süresi için saat başı mesai ücreti verilmesi öngörülüyor.

Mesai ücretinde üst sınır 

Planlanan düzenlemeye göre, fazla mesai yapan polislerin maaşlarına eklenecek tutarın üst sınırı 17 bin TL olarak belirlendi. Bu sayede, yoğun görev temposunda çalışan personel, emeğinin karşılığını doğrudan bordrosunda görecek. Mesaiye kalmayan veya haftalık çalışma saatini dolduran personel ise sadece standart maaşını alacak.

12/36 vardiya sistemi ve dinlenme hakkı

Düzenleme sadece ücretle sınırlı kalmıyor. Polislerin dinlenme hakkını korumak ve düzensiz çalışma saatlerinin önüne geçmek için 12 saat görev, 36 saat dinlenme esasına dayalı vardiya sisteminin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu sistemle polislerin haftalık çalışma süresinin 42 ile 45 saat bandında tutulması planlanıyor.

Emniyet kaynakları, bu düzenlemenin personelin motivasyonunu artıracağını ve "risk tazminatı" olarak görülen sabit ödemelerin yerine, gerçek performansı ödüllendiren bir yapı kurulacağını belirtiyor. Vardiya sisteminin daha öngörülebilir hale getirilmesiyle polisin sosyal yaşamı ve dinlenme süreleri de yasal güvence altına alınmış olacak.

Bu Haberleri Kaçırma...

Genç yaşta hayatını kaybeden kadın polisin mezarına alçak saldırı!
Genç yaşta hayatını kaybeden kadın polisin mezarına alçak saldırı!
Nisan ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: 1.5 milyon TL altında 5 model var
Nisan ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: 1.5 milyon TL altında 5 model var
Türkiye'nin çakma Angelina Jolie'si Kıvanç Tatlıtuğ'a talip oldu: ''Ben hazırım''
Türkiye'nin çakma Angelina Jolie'si Kıvanç Tatlıtuğ'a talip oldu: ''Ben hazırım''
''Sultana'' filmi için direk dansı eğitimi alan güzel oyuncunun şovu olay oldu
''Sultana'' filmi için direk dansı eğitimi alan güzel oyuncunun şovu olay oldu
İslam Memiş'ten Dolar/TL için korkutan yıl sonu tahmini!
İslam Memiş'ten Dolar/TL için korkutan yıl sonu tahmini!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi: Gece saatlerinde başlayacak
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi: Gece saatlerinde başlayacak
Narin davasında şok gelişme! Duruşma salonu karıştı, aile dışarı çıkartıldı!
Narin davasında şok gelişme! Duruşma salonu karıştı, aile dışarı çıkartıldı!
Sahte dişçi yakayı ele verdi; mahalle sakinlerinin sözleri şaşırttı
Sahte dişçi yakayı ele verdi; mahalle sakinlerinin sözleri şaşırttı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha! O sözleri de suç unsuru sayıldı Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha! O sözleri de suç unsuru sayıldı 69 yaşındaki Mürşide nineyi üç kuruş para için katlettiler! 69 yaşındaki Mürşide nineyi üç kuruş para için katlettiler! Bu sefer seçim değil, geçim anketi: Hangi partinin seçmeni ne dedi ? Bu sefer seçim değil, geçim anketi: Hangi partinin seçmeni ne dedi ? Yasak Elma’nın güzel Yıldızı Eda Ece, ''fotoğraf'' kuralını bozdu, sosyal medya çalkalandı Yasak Elma’nın güzel Yıldızı Eda Ece, ''fotoğraf'' kuralını bozdu, sosyal medya çalkalandı İki gazeteci Hadise'nin cesur kıyafeti yüzünden canlı yayında birbirine girdi! İki gazeteci Hadise'nin cesur kıyafeti yüzünden canlı yayında birbirine girdi! Bu sefer kız meselesi değil, erkek meselesi: Kız çocuklarının aşk üçgeni kavgası kanlı bitti! Bu sefer kız meselesi değil, erkek meselesi: Kız çocuklarının aşk üçgeni kavgası kanlı bitti! Ömer Sarıgül ve Revna Sarıgül tek celsede boşandı Ömer Sarıgül ve Revna Sarıgül tek celsede boşandı Kerem Aktürkoğlu'ndan binlerce kişiye tazminat davası Kerem Aktürkoğlu'ndan binlerce kişiye tazminat davası 65 yaşındaki 2 torun sahibi ünlü isim estetik operasyon sonrası tanınmaz hale geldi 65 yaşındaki 2 torun sahibi ünlü isim estetik operasyon sonrası tanınmaz hale geldi Yılmaz Özdil zehir zemberek açıklamayla Sözcü'den istifa ettiğini doğruladı! Yılmaz Özdil zehir zemberek açıklamayla Sözcü'den istifa ettiğini doğruladı!
Yalancı güneşe inanmayın, şiddetli sağanak yağışlar geri dönüyor! Yalancı güneşe inanmayın, şiddetli sağanak yağışlar geri dönüyor! Survivor Nefise'den Murat Boz ile ilgili olay iddiası: 'Bana olan ilgisinin farkındayım, çatlayın!'' Survivor Nefise'den Murat Boz ile ilgili olay iddiası: 'Bana olan ilgisinin farkındayım, çatlayın!'' Yaşlı kadın ''eşim kayıp'' diyerek ihbarda bulunmuştu... Kan donduran cinayet ortaya çıktı! Yaşlı kadın ''eşim kayıp'' diyerek ihbarda bulunmuştu... Kan donduran cinayet ortaya çıktı! Dün iptal edilen benzin ve motorin zammı katlanarak geri geldi Dün iptal edilen benzin ve motorin zammı katlanarak geri geldi Zehra Güneş ve Melissa Vargas arasında kriz... Bu şarkı olay oldu Zehra Güneş ve Melissa Vargas arasında kriz... Bu şarkı olay oldu Üniversitede intikam vurgunu! Bir akademisyen intikam için meslektaşlarını 521 milyon TL dolandırdı Üniversitede intikam vurgunu! Bir akademisyen intikam için meslektaşlarını 521 milyon TL dolandırdı Türkiye'nin çakma Angelina Jolie'si Kıvanç Tatlıtuğ'a talip oldu: ''Ben hazırım'' Türkiye'nin çakma Angelina Jolie'si Kıvanç Tatlıtuğ'a talip oldu: ''Ben hazırım'' Serdar Ortaç'tan vasiyetini açıkladı: ''Yakında ölüp gideceğim...'' Serdar Ortaç'tan vasiyetini açıkladı: ''Yakında ölüp gideceğim...'' ''Polisim'' deyip kadınları taciz etti! Yayınlanan görüntüler infial yarattı! ''Polisim'' deyip kadınları taciz etti! Yayınlanan görüntüler infial yarattı!