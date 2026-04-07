Ünlülere dev uyuşturucu operasyonu: Simge, Mustafa Ceceli ve Melek Mosso dahil çok sayıda gözaltı!

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan dev uyuşturucu operasyonu magazin gündemine bomba gibi düştü! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler; Simge Sağın, Mustafa Ceceli, Melek Mosso ve İbrahim Çelikkol gibi ünlü isimleri gözaltına aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir safhaya geçildi. Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen "yeni dalga" operasyonuyla, Türkiye’nin yakından tanıdığı pek çok ünlü sanatçı ve oyuncu hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet güçlerinin eş zamanlı baskınları neticesinde sanat camiasından önemli isimler emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında; Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında başlattığı bu geniş çaplı operasyonun devam edeceği ve hakkında gözaltı kararı bulunan diğer isimlerin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan isimlerin sağlık kontrolünün ardından ifadelerinin alınması bekleniyor.

Simge Sağın'dan ilk açıklama

Operasyon sonrası şarkıcı Simge Sağın'ın danışmanından açıklama geldi.

Sağın'ın danışmanı, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugün Simge Sağın’ın konutunda arama işlemi gerçekleştirilmiş olup, söz konusu aramada kendisine ait herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Simge Sağın, ifade sürecine destek olmak amacıyla ilgili birimlerle iş birliği içerisinde bulunmaktadır. Simge Sağın’ın, hekim kontrolünde kullandığı reçeteli ilaçlar dışında herhangi bir madde kullanımı söz konusu değildir."