  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ünlülere dev uyuşturucu operasyonu: Simge, Mustafa Ceceli ve Melek Mosso dahil çok sayıda gözaltı!

Ünlülere dev uyuşturucu operasyonu: Simge, Mustafa Ceceli ve Melek Mosso dahil çok sayıda gözaltı!

Ünlülere dev uyuşturucu operasyonu: Simge, Mustafa Ceceli ve Melek Mosso dahil çok sayıda gözaltı!
Güncelleme:

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan dev uyuşturucu operasyonu magazin gündemine bomba gibi düştü! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler; Simge Sağın, Mustafa Ceceli, Melek Mosso ve İbrahim Çelikkol gibi ünlü isimleri gözaltına aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir safhaya geçildi. Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen "yeni dalga" operasyonuyla, Türkiye’nin yakından tanıdığı pek çok ünlü sanatçı ve oyuncu hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet güçlerinin eş zamanlı baskınları neticesinde sanat camiasından önemli isimler emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında; Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında başlattığı bu geniş çaplı operasyonun devam edeceği ve hakkında gözaltı kararı bulunan diğer isimlerin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan isimlerin sağlık kontrolünün ardından ifadelerinin alınması bekleniyor.

Simge Sağın'dan ilk açıklama

Operasyon sonrası şarkıcı Simge Sağın'ın danışmanından açıklama geldi.

 

Sağın'ın danışmanı, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugün Simge Sağın’ın konutunda arama işlemi gerçekleştirilmiş olup, söz konusu aramada kendisine ait herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Simge Sağın, ifade sürecine destek olmak amacıyla ilgili birimlerle iş birliği içerisinde bulunmaktadır. Simge Sağın’ın, hekim kontrolünde kullandığı reçeteli ilaçlar dışında herhangi bir madde kullanımı söz konusu değildir."

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Genç yaşta hayatını kaybeden kadın polisin mezarına alçak saldırı!
Genç yaşta hayatını kaybeden kadın polisin mezarına alçak saldırı!
Nisan ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: 1.5 milyon TL altında 5 model var
Nisan ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: 1.5 milyon TL altında 5 model var
Türkiye'nin çakma Angelina Jolie'si Kıvanç Tatlıtuğ'a talip oldu: ''Ben hazırım''
Türkiye'nin çakma Angelina Jolie'si Kıvanç Tatlıtuğ'a talip oldu: ''Ben hazırım''
''Sultana'' filmi için direk dansı eğitimi alan güzel oyuncunun şovu olay oldu
''Sultana'' filmi için direk dansı eğitimi alan güzel oyuncunun şovu olay oldu
İslam Memiş'ten Dolar/TL için korkutan yıl sonu tahmini!
İslam Memiş'ten Dolar/TL için korkutan yıl sonu tahmini!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi: Gece saatlerinde başlayacak
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi: Gece saatlerinde başlayacak
Narin davasında şok gelişme! Duruşma salonu karıştı, aile dışarı çıkartıldı!
Narin davasında şok gelişme! Duruşma salonu karıştı, aile dışarı çıkartıldı!
Sahte dişçi yakayı ele verdi; mahalle sakinlerinin sözleri şaşırttı
Sahte dişçi yakayı ele verdi; mahalle sakinlerinin sözleri şaşırttı
Etiketler simge sağın Mustafa Ceceli melek mosso ibrahim çelikkol uyuşturucu operasyonu magazin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha! O sözleri de suç unsuru sayıldı Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha! O sözleri de suç unsuru sayıldı 69 yaşındaki Mürşide nineyi üç kuruş para için katlettiler! 69 yaşındaki Mürşide nineyi üç kuruş para için katlettiler! Bu sefer seçim değil, geçim anketi: Hangi partinin seçmeni ne dedi ? Bu sefer seçim değil, geçim anketi: Hangi partinin seçmeni ne dedi ? Yasak Elma’nın güzel Yıldızı Eda Ece, ''fotoğraf'' kuralını bozdu, sosyal medya çalkalandı Yasak Elma’nın güzel Yıldızı Eda Ece, ''fotoğraf'' kuralını bozdu, sosyal medya çalkalandı İki gazeteci Hadise'nin cesur kıyafeti yüzünden canlı yayında birbirine girdi! İki gazeteci Hadise'nin cesur kıyafeti yüzünden canlı yayında birbirine girdi! Bu sefer kız meselesi değil, erkek meselesi: Kız çocuklarının aşk üçgeni kavgası kanlı bitti! Bu sefer kız meselesi değil, erkek meselesi: Kız çocuklarının aşk üçgeni kavgası kanlı bitti! Ömer Sarıgül ve Revna Sarıgül tek celsede boşandı Ömer Sarıgül ve Revna Sarıgül tek celsede boşandı Polis maaşlarında yeni dönem: Mesai ücreti ve çalışma saatleri değişiyor! Polis maaşlarında yeni dönem: Mesai ücreti ve çalışma saatleri değişiyor! Kerem Aktürkoğlu'ndan binlerce kişiye tazminat davası Kerem Aktürkoğlu'ndan binlerce kişiye tazminat davası 65 yaşındaki 2 torun sahibi ünlü isim estetik operasyon sonrası tanınmaz hale geldi 65 yaşındaki 2 torun sahibi ünlü isim estetik operasyon sonrası tanınmaz hale geldi
Yılmaz Özdil zehir zemberek açıklamayla Sözcü'den istifa ettiğini doğruladı! Yılmaz Özdil zehir zemberek açıklamayla Sözcü'den istifa ettiğini doğruladı! Yalancı güneşe inanmayın, şiddetli sağanak yağışlar geri dönüyor! Yalancı güneşe inanmayın, şiddetli sağanak yağışlar geri dönüyor! Survivor Nefise'den Murat Boz ile ilgili olay iddiası: 'Bana olan ilgisinin farkındayım, çatlayın!'' Survivor Nefise'den Murat Boz ile ilgili olay iddiası: 'Bana olan ilgisinin farkındayım, çatlayın!'' Yaşlı kadın ''eşim kayıp'' diyerek ihbarda bulunmuştu... Kan donduran cinayet ortaya çıktı! Yaşlı kadın ''eşim kayıp'' diyerek ihbarda bulunmuştu... Kan donduran cinayet ortaya çıktı! Dün iptal edilen benzin ve motorin zammı katlanarak geri geldi Dün iptal edilen benzin ve motorin zammı katlanarak geri geldi Zehra Güneş ve Melissa Vargas arasında kriz... Bu şarkı olay oldu Zehra Güneş ve Melissa Vargas arasında kriz... Bu şarkı olay oldu Üniversitede intikam vurgunu! Bir akademisyen intikam için meslektaşlarını 521 milyon TL dolandırdı Üniversitede intikam vurgunu! Bir akademisyen intikam için meslektaşlarını 521 milyon TL dolandırdı Türkiye'nin çakma Angelina Jolie'si Kıvanç Tatlıtuğ'a talip oldu: ''Ben hazırım'' Türkiye'nin çakma Angelina Jolie'si Kıvanç Tatlıtuğ'a talip oldu: ''Ben hazırım'' Serdar Ortaç'tan vasiyetini açıkladı: ''Yakında ölüp gideceğim...'' Serdar Ortaç'tan vasiyetini açıkladı: ''Yakında ölüp gideceğim...'' ''Polisim'' deyip kadınları taciz etti! Yayınlanan görüntüler infial yarattı! ''Polisim'' deyip kadınları taciz etti! Yayınlanan görüntüler infial yarattı!