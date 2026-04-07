Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım dev holdingi satın aldı

Türkiye’nin kimya, boya ve liman işletmeciliği alanındaki köklü şirketlerinden biri olan Polisan Holding'in satış süreci tamamlandı. Rekabet Kurulu'nun satışa onay vermesinin ardından, dev şirketin satışı resmiyet kazandı.

Polisan Holding’in sermayesinde %77,72 oranında pay sahibi olan Bitlis ailesi, tüm haklarını Samsunspor Başkanı ve iş insanı Yüksel Yıldırım’ın sahibi olduğu Hollanda merkezli CoreX şirketine devretti.

Polisan Holding'ten yapılan KAP açıklamasında, "Alıcı tarafından Rekabet Kurulu tarafından İşlem'e izin verildiği ve Pay Devir Sözleşmesi kapsamındaki yasal izinlerin alınmasına ilişkin ön şartın bu surette yerine getirildiği 06.04.2026 tarihinde Şirketimize bildirilmiştir." denildi.