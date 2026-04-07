Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım dev holdingi satın aldı

Kimya ve boya sektörünün önde gelen şirketlerinden Polisan'ın satışı, Rekabet Kurumu tarafından onaylandı. Bitlis ailesi elindeki hisseleri, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Hollanda merkezli CoreX şirketine devretti.

Türkiye’nin kimya, boya ve liman işletmeciliği alanındaki köklü şirketlerinden biri olan Polisan Holding'in satış süreci tamamlandı. Rekabet Kurulu'nun satışa onay vermesinin ardından, dev şirketin satışı resmiyet kazandı.

Polisan Holding’in sermayesinde %77,72 oranında pay sahibi olan Bitlis ailesi, tüm haklarını Samsunspor Başkanı ve iş insanı Yüksel Yıldırım’ın sahibi olduğu Hollanda merkezli CoreX şirketine devretti. 

Polisan Holding'ten yapılan KAP açıklamasında, "Alıcı tarafından Rekabet Kurulu tarafından İşlem'e izin verildiği ve Pay Devir Sözleşmesi kapsamındaki yasal izinlerin alınmasına ilişkin ön şartın bu surette yerine getirildiği 06.04.2026 tarihinde Şirketimize bildirilmiştir." denildi.

Miray Daner'in cesur sahneleri Bize Bi'şey Olmaz'a damgasını vurdu
Miray Daner'in cesur sahneleri Bize Bi'şey Olmaz'a damgasını vurdu
Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı da sosyal medyada özel içerik paylaşımına başladı
Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı da sosyal medyada özel içerik paylaşımına başladı
Lunaparkta ''sıfır yer çekimi'' eğlencesinin sonu feci bitti; 1 kişi korkunç bir şekilde can verdi!
Lunaparkta ''sıfır yer çekimi'' eğlencesinin sonu feci bitti; 1 kişi korkunç bir şekilde can verdi!
Magazin dünyasının ünlü çiftinden kötü haber geldi
Magazin dünyasının ünlü çiftinden kötü haber geldi
Gölette cesedi bulunan genç kadının katili muhtar çıktı! Kan donduran detaylar
Gölette cesedi bulunan genç kadının katili muhtar çıktı! Kan donduran detaylar
Nisan ayında beyaz esaret sürprizi: Bir ilimiz sadece 5 dakikada karlar altında kaldı!
Nisan ayında beyaz esaret sürprizi: Bir ilimiz sadece 5 dakikada karlar altında kaldı!
Bankaların ihtiyaç kredilerinde faiz yarışı kızıştı! İşte en düşük faizi isteyen bankalar
Bankaların ihtiyaç kredilerinde faiz yarışı kızıştı! İşte en düşük faizi isteyen bankalar
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde seçim öncesi ortalık karıştı
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde seçim öncesi ortalık karıştı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde seçim öncesi ortalık karıştı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde seçim öncesi ortalık karıştı Okan Buruk'tan Göztepe galibiyeti sonrası olay açıklama: ''İçimizde hainler var!'' Okan Buruk'tan Göztepe galibiyeti sonrası olay açıklama: ''İçimizde hainler var!'' Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı da sosyal medyada özel içerik paylaşımına başladı Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı da sosyal medyada özel içerik paylaşımına başladı Miray Daner'in cesur sahneleri Bize Bi'şey Olmaz'a damgasını vurdu Miray Daner'in cesur sahneleri Bize Bi'şey Olmaz'a damgasını vurdu Son seçim anketi yayınlandı: Zirvedeki fark sadece 1,3 puan... Son seçim anketi yayınlandı: Zirvedeki fark sadece 1,3 puan... Ünlü komedyene ''Kanuni Sultan Süleyman'' soruşturması! Ünlü komedyene ''Kanuni Sultan Süleyman'' soruşturması! Yoğun bakıma alınan İbrahim Tatlıses'e teşhis konuldu! Ameliyat olacak Yoğun bakıma alınan İbrahim Tatlıses'e teşhis konuldu! Ameliyat olacak Lunaparkta ''sıfır yer çekimi'' eğlencesinin sonu feci bitti; 1 kişi korkunç bir şekilde can verdi! Lunaparkta ''sıfır yer çekimi'' eğlencesinin sonu feci bitti; 1 kişi korkunç bir şekilde can verdi! Yusuf Güney tutuklandı! ''Ayahuska Çayı'' başını yaktı Yusuf Güney tutuklandı! ''Ayahuska Çayı'' başını yaktı Annesinin cenaze törenine katılmayan Mehmet Ali Erbil sessizliğini günler sonra bozdu Annesinin cenaze törenine katılmayan Mehmet Ali Erbil sessizliğini günler sonra bozdu
Motorin ve benzinde rekor zamlar sonrası rekor indirim yolda Motorin ve benzinde rekor zamlar sonrası rekor indirim yolda Kışın son perdesi... Önce yağmur ve kar, sonra bahar güneşi! Meteoroloji gün vererek duyurdu Kışın son perdesi... Önce yağmur ve kar, sonra bahar güneşi! Meteoroloji gün vererek duyurdu Gölette cesedi bulunan genç kadının katili muhtar çıktı! Kan donduran detaylar Gölette cesedi bulunan genç kadının katili muhtar çıktı! Kan donduran detaylar Nisan ayında beyaz esaret sürprizi: Bir ilimiz sadece 5 dakikada karlar altında kaldı! Nisan ayında beyaz esaret sürprizi: Bir ilimiz sadece 5 dakikada karlar altında kaldı! Aile Hekimliğinde yeni dönem başladı Aile Hekimliğinde yeni dönem başladı İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 19 ilçede binlerce hane etkilenecek İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 19 ilçede binlerce hane etkilenecek Çok sayıda yeni isim gözaltında! Mert Demir, Burak Deniz, Hafsanur Sancaktutan, Somer Sivrioğlu... Çok sayıda yeni isim gözaltında! Mert Demir, Burak Deniz, Hafsanur Sancaktutan, Somer Sivrioğlu... Bakanlık marketteki vurgunları tek tek ifşa etti: 50 TL'ye alıp vatandaşa 390 TL'ye satmışlar! Bakanlık marketteki vurgunları tek tek ifşa etti: 50 TL'ye alıp vatandaşa 390 TL'ye satmışlar! Bankaların ihtiyaç kredilerinde faiz yarışı kızıştı! İşte en düşük faizi isteyen bankalar Bankaların ihtiyaç kredilerinde faiz yarışı kızıştı! İşte en düşük faizi isteyen bankalar Magazin dünyasının ünlü çiftinden kötü haber geldi Magazin dünyasının ünlü çiftinden kötü haber geldi