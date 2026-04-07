İstanbul'daki saldırı sonrası 14 sosyal medya hesabına erişim engeli

Milli güvenliği hedef alan ve İstanbul Beşiktaş'ta polise yapılan saldırı üzerinden bilgi kirliliği ürettiği tespit edilen 14 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milli güvenliği hedef aldığı değerlendirilen 14 sanal medya hesabına erişim engeli getirdi. Söz konusu hesapların ayrıca İstanbul'da polise yapılan saldırı üzerinden bilgi kirliliği ürettiği belirlendi. Karar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında alındı. Sürece Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da teknik destek sağladı. Kapatılan hesaplardan bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı olduğu tespit edildi. Yetkililer, milli güvenliği tehdit eden dijital faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Ne olmuştu?

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu yakınlarında çatışma çıktı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri ile saldırganlar arasında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi. 2 polis memurunun ise yaralandığı öğrenildi. Uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştiren teröristlerden birinin öldüğü, 2 teröristin yaralı olarak ele geçirildiği bildirildi.

