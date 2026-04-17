Doğada kendi kendine yetişiyor, tezgahta 1.500 TL'ye satılıyor! Faydaları say say bitmiyor!
Adana’nın bahar yağmurlarının ardından kızılçam ormanları kuzu göbeği mantarıyla şenlendi. Doğanın en değerli türlerinden biri kabul edilen ve kilosu 1.500 TL'ye kadar çıkan kuzu göbeği, Fekeli köylüler için adeta ekmek kapısı oldu.
Adana’nın Feke ilçesinde bahar aylarının gelmesi ve yağışların toprağı canlandırmasıyla birlikte, bölge halkının en önemli geçim kaynaklarından biri olan kuzu göbeği mantarı (morchella) bereketi yaşanıyor.
Kızılçam ormanlarının iç kısımlarında gizlenen bu değerli mantar türü için vatandaşlar günün ilk ışıklarıyla yollara düşüyor.
Sonbaharda katran mantarı ile geçimini sağlayan Feke halkı, bahar dönemini kuzu göbeği ile karşılıyor. Doğada bulunması oldukça zor olan ve dikkatli bir göz gerektiren mantarın kilogram fiyatı 1.500 TL seviyelerine kadar yükseldi. Bu yüksek talep ve fiyat, kırsalda yaşayan ailelerin bütçesine can suyu oluyor.
Köy sakinlerinden İsa Koştur, kuzu göbeğinin sadece ekonomik değil, manevi bir değerinin de olduğunu belirterek; "Doğal ortamda bu mantarı aramak strese birebir geliyor. Köyümüzün vazgeçilmezi olan bu tür, sağlığımıza da büyük katkı sağlıyor" dedi. Bir diğer vatandaş Erkan Özen ise ormanlardaki bolluğun bu yıl sevindirici olduğunu, topladıkları mantarların sofralara eşsiz bir lezzet kattığını ifade etti.